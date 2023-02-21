Алеку Болдвіну пом'якшили звинувачення у справі про ненавмисне вбивство українки
Голлівудському актору Алеку Болдвіну пом'якшили звинувачення у справі про вбивство оператора Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа".
Про це повідомляє видання The New York Times.
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Деталі
Прокуратура штату Нью-Мексико виключила пункт про обтяжливу обставину — застосування вогнепальної зброї. Тепер актору загрожує до півтора року позбавлення волі. Раніше термін був до п'яти років.
У прокуратурі заявили, що пішли на це, щоб уникнути подальших судових позовів з Болдвіном. Прокурор пішов назустріч адвокатам 64-річного актора: вони наполягали на тому, що Болдуїну помилково приписали застосування вогнепальної зброї як обтяжливу обставину, оскільки такий закон у штаті ухвалили через кілька місяців після смерті Галини Гатчинс.
Звинувачення пом'якшили й іншому фігуранту справи про вбивство української операторки — консультанту зі зброї Ханне Гутьєррес-Рід.
Як загинула Галина Гатчінс
Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Під час зйомок сцени, в якій голлівудська зірка у ролі злочинця мав стріляти з пістолета, він випадково потрапив в операторку Галину Гатчінс.
42-річну українку доставили на гелікоптері до лікарні, де померла від отриманих поранень. В неї залишився чоловік та неповнолітній син.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Алека Болдвіна звинуватили у сексуалізації шестирічного сина.