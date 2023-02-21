Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу о непреднамеренном убийстве украинки
Голливудскому актеру Алеку Болдвину смягчили обвинения по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина".
Об этом сообщает издание The New York Times.
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Прокуратура штата Нью-Мексико исключила пункт об обременительном обстоятельстве — применение огнестрельного оружия. Теперь актеру грозит до полутора лет лишения свободы. Раньше срок был до пяти лет.
В прокуратуре заявили, что пошли на это во избежание дальнейших судебных исков с Болдуином. Прокурор пошел навстречу адвокатам 64-летнего актера: они настаивали на том, что Болдуину ошибочно приписали применение огнестрельного оружия как отягчающее обстоятельство, поскольку такой закон в штате был принят через несколько месяцев после смерти Галины Хатчинс.
Обвинения смягчили и другому фигуранту дела об убийстве украинского оператора — консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.
Как погибла Галина Хатчинс
Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должен был стрелять из пистолета, он случайно попал в оператор Галину Хатчинс.
42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остались муж и несовершеннолетний сын.
Напомним, ранее мы писали, что Алека Болдуина обвинили в сексуализации шестилетнего сына.