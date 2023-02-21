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Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу о непреднамеренном убийстве украинки

21 февраля 2023 10:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу о непреднамеренном убийстве украинки
Голливудский актер Алек Болдуин
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудскому актеру Алеку Болдвину смягчили обвинения по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Подробности

Прокуратура штата Нью-Мексико исключила пункт об обременительном обстоятельстве — применение огнестрельного оружия. Теперь актеру грозит до полутора лет лишения свободы. Раньше срок был до пяти лет.

В прокуратуре заявили, что пошли на это во избежание дальнейших судебных исков с Болдуином. Прокурор пошел навстречу адвокатам 64-летнего актера: они настаивали на том, что Болдуину ошибочно приписали применение огнестрельного оружия как отягчающее обстоятельство, поскольку такой закон в штате был принят через несколько месяцев после смерти Галины Хатчинс.

Обвинения смягчили и другому фигуранту дела об убийстве украинского оператора — консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.

Как погибла Галина Хатчинс

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должен был стрелять из пистолета, он случайно попал в оператор Галину Хатчинс.

42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остались муж и несовершеннолетний сын.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Hutchins (@mhutchins777)

Напомним, ранее мы писали, что Алека Болдуина обвинили в сексуализации шестилетнего сына.

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