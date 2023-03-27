Алла Мазур розповіла про втрату близької людини та написала зворушливий пост
Відома українська телеведуча Алла Мазур повідомила про смерть батька Григорія Франковича. Вона присвятила своєму батькові зворушливий допис у мережі.
Про це Алла Мазур написала у своєму Instagram.
-
Як змінить держбюджет розблокування морських портів в Україні: дослідження ФРУ
-
Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян
-
Від легкого салату до детокс-супу: три дивовижні рецепти зі шпинату
-
Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни
-
Скільки відсотків маріупольців страждають на ПТСР через напад росії: дані дослідження
-
У москві затопило 12 будинків: мешканці стали заручниками свого ж житла
-
Масштабний турнір Сил Оборони до Дня Національної гвардії України
-
У Львові оцифрували знищений росіянами драмтеатр в Маріуполі
-
В росії відреагували на плани Вірменії щодо приєднання до Римського статуту МКС
-
Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі
Розповідь про батька
Телеведуча опублікувала спільне з батьком фото, зроблене під час святкування Нового року 2023, а також дитяче фото.
Алла Мазур також розповіла історію знімка, який вона оприлюднила. За її словами, вона придбала святкові светри, щоб зустріти у них новий 2023-й рік.
"Я завжди тобою пишалася. Ти навчив мене максималізму в роботі. Працював до останнього пацієнта в черзі, переживав за кожного. Як не дивно, не мама, а саме ти показав мені, як смажити картоплю. Мама навчила готувати багато інших страв. А ще ти терпляче переносив мої експерименти і "блискучі ідеї". І навіть не образився, коли я років у вісім вчилася накручувати волосся на бігуді саме на твоїй шевелюрі, поки ти спав. І вранці, коли треба було поспішати на роботу — ця накручена шевелюра розвалювалася в різні боки…
Ти так само погодився на мою ідею і зараз, наприкінці 2022-го. Я купила нам всім святкові светри і наполягла, щоб ми зустрічали 2023 саме так: бо треба ж якось підняти настрій, коли тебе обстрілюють? І ось які ми красиві з тобою, в наших яскравих светрах… Я тоді ще не знала, що новий рік — разом зустрічаємо востаннє. У нас ще було стільки планів на літо… І навіть коли навалилась хвороба — ти не здавався наслідкам інсульту, я годувала тебе з ложечки і вірила, що — прорвемося…" — написала Мазур.
Додамо, що мати Алли Мазур померла у 2021 році.
Нагадаємо, раніше телеведуча Алла Мазур розповіла, розповідали, чому її навчила онкологія.