Алла Мазур розповіла про втрату близької людини та написала зворушливий пост

Алла Мазур з батьком

Відома українська телеведуча Алла Мазур повідомила про смерть батька Григорія Франковича. Вона присвятила своєму батькові зворушливий допис у мережі.

Про це Алла Мазур написала у своєму Instagram.

Розповідь про батька

Телеведуча опублікувала спільне з батьком фото, зроблене під час святкування Нового року 2023, а також дитяче фото.

Алла Мазур також розповіла історію знімка, який вона оприлюднила. За її словами, вона придбала святкові светри, щоб зустріти у них новий 2023-й рік.

"Я завжди тобою пишалася. Ти навчив мене максималізму в роботі. Працював до останнього пацієнта в черзі, переживав за кожного. Як не дивно, не мама, а саме ти показав мені, як смажити картоплю. Мама навчила готувати багато інших страв. А ще ти терпляче переносив мої експерименти і "блискучі ідеї". І навіть не образився, коли я років у вісім вчилася накручувати волосся на бігуді саме на твоїй шевелюрі, поки ти спав. І вранці, коли треба було поспішати на роботу — ця накручена шевелюра розвалювалася в різні боки…

Ти так само погодився на мою ідею і зараз, наприкінці 2022-го. Я купила нам всім святкові светри і наполягла, щоб ми зустрічали 2023 саме так: бо треба ж якось підняти настрій, коли тебе обстрілюють? І ось які ми красиві з тобою, в наших яскравих светрах… Я тоді ще не знала, що новий рік — разом зустрічаємо востаннє. У нас ще було стільки планів на літо… І навіть коли навалилась хвороба — ти не здавався наслідкам інсульту, я годувала тебе з ложечки і вірила, що — прорвемося…" — написала Мазур.

Додамо, що мати Алли Мазур померла у 2021 році.

Нагадаємо, раніше телеведуча Алла Мазур розповіла, розповідали, чому її навчила онкологія.