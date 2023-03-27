Алла Мазур рассказала о потере близкого человека и написала трогательный пост
Известная украинская телеведущая Алла Мазур сообщила о смерти отца, Григория Франковича. Она посвятила своему отцу трогательное сообщение в сети.
Об этом Алла Мазур написала в своем Instagram.
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Рассказ об отце
Телеведущая опубликовала совместное с отцом фото, сделанное во время празднования Нового года 2023 года.
Алла Мазур рассказала историю снимка, который она обнародовала. По ее словам, она приобрела праздничные свитера, чтобы встретить у них новый 2023 год.
"Я всегда тобой гордилась. Ты научил меня максимализму в работе. Работал до последнего пациента в очереди, переживал за каждого. Как ни странно, не мама, а именно ты показал мне, как жарить картошку. Мама научила готовить много других блюд. А еще ты терпеливо переносил мои эксперименты и "блестящие идеи". И даже не обиделся, когда я лет в восемь училась накручивать волосы на бигуди именно на твоей шевелюре, пока ты спал. И утром, когда нужно было спешить на работу, эта накрученная шевелюра разваливалась в разные стороны…
Ты также согласился на мою идею и сейчас, в конце 2022-го. Я купила нам всем праздничные свитера и настояла, чтобы мы встречали 2023 год именно так: ведь надо как-то поднять настроение, когда тебя обстреливают? И вот какие мы красивые с тобой, в наших ярких свитерах… Я тогда еще не знала, что новый год вместе встречаем в последний раз. У нас еще было столько планов на лето… И даже когда навалилась болезнь — ты не сдавался последствиям инсульта, я кормила тебя с ложечки и верила, что прорвемся…" — написала Мазур.
Отметим, что мать Аллы Мазур умерла в 2021 году.
Напомним, ранее телеведущая Алла Мазур рассказала, чему ее научила онкология.