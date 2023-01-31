Що зробить Андрій Данилко коли повернеться до москви

Андрій Данилко відреагував на слова італійського політика та санкції проти нього в країні-терористі

Напередодні музичного фестивалю в Сан-Ремо, який стартує 7 лютого, співак та композитор Андрій Данилко поспілкувався з італійськими журналістами. Творець Вєрки Сердючки розповів, чим займеться напередодні свого сторіччя та прокоментував заяву одного з місцевих політиків.

Про це пише видання Corriere della Sera.

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Президент України Володимир Зеленський регулярно виступає на популярних культурних заходах, включаючи музичні та кінофестивалі, по всьому світу, щоб нагадати про російське вторгнення. Не виключенням став і музичний фестиваль в Сан-Ремо.

Втім, віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні не хоче, щоб на заході демонстрували звернення українського президента. Європейський політик (давній шанувальник диктатора путіна), заявив, що Сан-Ремо має залишатися місцем "для італійських пісень". Сальвіні не дивитиметься виступ Зеленського.

Партія віцепрем’єра "Ліга", попри те, що є частиною уряду Джорджії Мелоні, розкритикувала плани Італії надіслати нову військову допомогу Україні найближчими тижнями.

На слова європейського політика відреагував народний улюбленець Андрій Данилко.

"Тоді вони повинні пояснити це і путіну. Сан-Ремо було подією, яку неможливо пропустити для всіх нас, радянських людей, і досі залишається. У мене в спальні був постер Адріано Челентано. Музика об’єднує, а може роз’єднувати, як це намагався зробити путін, виключивши Сердючку з рф. Якщо Зеленський зможе трохи розворушити мізки в Сан-Ремо, це буде тільки акт справедливості", — пояснив музикант.

Також Данилко прокоментував персональні санкції проти нього росією. Згідно з ними, артист не може в'їжджати на територію країни-терориста 50 років. На цей факт Данилко відреагував з гумором.

"З моєю критикою вторгнення 2022 року мені заборонено в'їзд до росії. Це означатиме, що у віці 98 років я повернуся до москви та піду шукати могилу путіна", — поділився планами "батько" Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко відреагував на парне креативне тату своїх шанувальників "Раша Гудбай". Також ми розповідали, що Данилко продав автомобіль легендарного британського музиканта Фредді Мерк'юрі за 11 млн гривень, які перенаправив на благодійність.