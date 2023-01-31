Что сделает Андрей Данилко, когда вернется в москву

Андрей Данилко отреагировал на слова итальянского политика и санкции против него в стране-террористе

В преддверии музыкального фестиваля в Сан-Ремо, который стартует 7 февраля, певец и композитор Андрей Данилко пообщался с итальянскими журналистами. Автор Верки Сердючки рассказал, чем займется накануне своего столетия и прокомментировал заявление одного из местных политиков.

Об этом пишет издание Corriere della Sera.

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Президент Украины Владимир Зеленский регулярно выступает на популярных культурных мероприятиях, включая музыкальные и кинофестивали по всему миру, чтобы напомнить о российском вторжении. Не исключением стал и музыкальный фестиваль в Сан-Ремо.

Впрочем, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини не хочет, чтобы на мероприятии демонстрировали обращение украинского президента. Европейский политик (давний поклонник диктатора путина) заявил, что Сан-Ремо должен оставаться местом "для итальянских песен". Сальвини не будет смотреть выступление Зеленского.

Партия вице-премьера "Лига", несмотря на то, что является частью правительства Джорджии Мелони, раскритиковала планы Италии направить новую военную помощь Украине в ближайшие недели.

На слова европейского политика отреагировал народный любимец Андрей Данилко.

"Тогда они должны объяснить это и путину. Сан-Ремо было событием, которое невозможно пропустить для всех нас, советских людей, до сих пор остается. У меня в спальне был постер Адриано Челентано. Музыка объединяет, а может разъединять, как это пытался сделать путин, исключив Сердючку из рф. Если Зеленский сможет немного расшевелить мозги в Сан-Ремо, это будет только акт справедливости", — пояснил музыкант.

Также Данилко прокомментировал персональные санкции против него россии. Согласно им, артист не может въезжать на территорию страны-террориста 50 лет. На этот факт Данилко отреагировал с юмором.

"С моей критикой вторжения 2022 года мне запрещен въезд в россию. Это будет означать, что в возрасте 98 лет я вернусь в москву и пойду искать могилу путина", — поделился планами "отец" Верки Сердючки.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко отреагировал на парную креативную тату своих поклонников "Раша Гудбай". Также мы рассказывали, что Данилко продал автомобиль легендарного британского музыканта Фредди Меркьюри за 11 млн гривен, которые перенаправил на благотворительность.