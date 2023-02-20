Анна Трінчер підписала шлюбний договір з чоловіком, блогером Волошиним — хто ініціатор

Співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин

У вересні минулого року співачка Анна Трінчер вийшла заміж за бізнесмена та блогера Олександра Волошина. Гуляти гучне весілля закохані планують вже після перемоги України. Тоді знаменитості обмежились розписом у РАЦСі та вечерею з родиною.

В інтерв’ю YouTube каналу Gloster FM Волошин зізнався, що в них з Анною укладений шлюбний договір.

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Ініціаторкою цього виступила матір Трінчер. За словами Олександра, вона образилась, що її не запросили на грандіозне освідчення, яке Волошин влаштував на парковці столичного розважального центру Retroville.

Тоді вона поставила зіркову доньку перед фактом, що тій потрібно буде підписати шлюбний договір.

"Ми розписалися, Аня довго була в конфлікті з мамою. Мама Ані сказала: "Живіть скільки хочете, але тільки підпишіть шлюбний договір". Я такий думаю, ну без питань, мені від тебе нічого не треба, я тебе кохаю. Звичайно підпишемо, якщо мама так хоче. Потім у мене ця думка вкорінилася", — розповів Волошин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трінчер і репер POSITIFF презентували кліп на пісню "Який ти козак".