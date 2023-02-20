Анна Тринчер подписала брачный договор с мужем, блогером Волошиным — кто инициатор

Анна Тринчер подписала брачный договор с мужем, блогером Волошиным: кто настоял
В сентябре прошлого года певица Анна Тринчер вышла замуж за бизнесмена и блогера Александра Волошина. Гулять громкую свадьбу влюбленные планируют уже после победы Украины. Тогда знаменитости ограничились росписью в ЗАГСе и ужином с семьей.
В интервью YouTube каналу Gloster FM Волошин признался, что у них с Анной заключен брачный договор.
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Инициатором этого выступила мать Тринчер. По словам Александра, она обиделась, что ее не пригласили на грандиозное признание, которое Волошин устроил на парковке столичного развлекательного центра Retroville.
Тогда она поставила звездную дочь перед фактом, что ей нужно будет подписать брачный договор.
"Мы расписались, Аня долго была в конфликте с мамой. Мама Ани сказала: "Живите сколько хотите, но только подпишите брачный договор". Я такой думаю, ну без вопросов, мне от тебя ничего не надо, я тебя люблю. Конечно подпишем, если мама так хочет. Потом у меня это мнение укоренилось", — рассказал Волошин.
Напомним, ранее мы писали, что Тринчер и рэпер POSITIFF презентовали клип на песню "Який ти козак".