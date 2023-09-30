Вірастюк розлучається: реакція зірки на вимоги дружини

"Апетит" дружини перебільшує мої можливості": Вірастюк прокоментував скандальне розлучення
Спортсмен, актор та народний депутат Василь Вірастюк прокоментував своє гучне розлучення. Зірка розстаєтсся зі своєю дружиною Інною після 15 років шлюбу.
Стронгмен зробив відповідний допис у соціальній мережі.
Відповідь Вірастюка
Скандал розгорівся після того, як дружина спортсмена, Інна, подала позов щодо аліментів на їхніх двох синів, у розмірі 40 тисяч гривень на кожного. Сам же нардеп запевняє, що такої можливості у нього нема. Жінка аргументувала це тим, що гроші потрібні на гуртки англійської мови, математики, лего-конструктор, танці, а це близько 10-15 тисяч гривень на місяць. Також серед витрат харчування — близько 20 тисяч гривень на місяць; одяг і взуття — близько 10 тисяч гривень на місяць. Також жінка згадала про кишенькові витрати синів, у тому числі на походи до кінотеатру. За підрахунками дружини Вірастюка, на щомісячне утримання двох їхніх синів потрібно близько 80 тисяч гривень.
Вірастюк відреагував на це дописом, яким намагається прояснити ситуацію з розлученням. Він зазначив, що рішення про розлучення з дружиною він прийняв ще у жовтні 2022 року.
"Рішення прийняв безпосередньо я, ще на початку жовтня 2022 року! Якщо мене не змусять, то ви ніколи і не дізнаєтесь про істинні причини нашого розлучення (чи то моє рішення розійтись)", — написав Вірастюк.
За словами Вірастюка, йому не під силу "апетити" дружини.
"БО ТОЙ (тобто я) ХОВАЄ ГРОШІ ВІД ДІТЕЙ. Я увесь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але "апетит" дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би щоб вони проживали зі мною", — коментує Вірастюк.
Вірастюк наголосив, що більше не збирається коментувати своє розлучення, якщо тільки "до цього змусить поведінка ексдружини" і, що поділ майна відбуватиметься у суді.
"Вивчивши мою (нашу) декларацію 2020 року (щодо нерухомості), в мене (у нас) була можливість (ще до мого депутатства) забезпечити всіх дітей у перспективі окремими квартирами", — написав Вірастюк.
Василь Вірастюк та Інна в шлюбі з 2007 року. Пара виховує двох синів — 15-річного Олега та 7-річного Олександра. Також він має 20-річного сина Адама від попереднього шлюбу.
Раніше Василь Вірастюк журналістам Новини.LIVE про війну, сімʼю у Чехії та життєві втрати.
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