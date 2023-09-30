Вірастюк розлучається: реакція зірки на вимоги дружини

Спортсмен та народний депутат Василь Вірастюк з родиною. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk/

Спортсмен, актор та народний депутат Василь Вірастюк прокоментував своє гучне розлучення. Зірка розстаєтсся зі своєю дружиною Інною після 15 років шлюбу.

Стронгмен зробив відповідний допис у соціальній мережі.

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Скандал розгорівся після того, як дружина спортсмена, Інна, подала позов щодо аліментів на їхніх двох синів, у розмірі 40 тисяч гривень на кожного. Сам же нардеп запевняє, що такої можливості у нього нема. Жінка аргументувала це тим, що гроші потрібні на гуртки англійської мови, математики, лего-конструктор, танці, а це близько 10-15 тисяч гривень на місяць. Також серед витрат харчування — близько 20 тисяч гривень на місяць; одяг і взуття — близько 10 тисяч гривень на місяць. Також жінка згадала про кишенькові витрати синів, у тому числі на походи до кінотеатру. За підрахунками дружини Вірастюка, на щомісячне утримання двох їхніх синів потрібно близько 80 тисяч гривень.

Спортсмен та народний депутат Василь Вірастюк прокоментував своє розлучення. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk/

Вірастюк відреагував на це дописом, яким намагається прояснити ситуацію з розлученням. Він зазначив, що рішення про розлучення з дружиною він прийняв ще у жовтні 2022 року.

"Рішення прийняв безпосередньо я, ще на початку жовтня 2022 року! Якщо мене не змусять, то ви ніколи і не дізнаєтесь про істинні причини нашого розлучення (чи то моє рішення розійтись)", — написав Вірастюк.

За словами Вірастюка, йому не під силу "апетити" дружини.

"БО ТОЙ (тобто я) ХОВАЄ ГРОШІ ВІД ДІТЕЙ. Я увесь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але "апетит" дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би щоб вони проживали зі мною", — коментує Вірастюк.

Вірастюк наголосив, що більше не збирається коментувати своє розлучення, якщо тільки "до цього змусить поведінка ексдружини" і, що поділ майна відбуватиметься у суді.

"Вивчивши мою (нашу) декларацію 2020 року (щодо нерухомості), в мене (у нас) була можливість (ще до мого депутатства) забезпечити всіх дітей у перспективі окремими квартирами", — написав Вірастюк.

Василь Вірастюк та Інна в шлюбі з 2007 року. Пара виховує двох синів — 15-річного Олега та 7-річного Олександра. Також він має 20-річного сина Адама від попереднього шлюбу.

Раніше Василь Вірастюк журналістам Новини.LIVE про війну, сімʼю у Чехії та життєві втрати.

Нагадаємо, зірка "Гри престолів" офіційно заявила про розлучення з попспіваком.