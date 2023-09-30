Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Аппетит" жены превышает мои возможности": Вирастюк прокомментировал скандальный развод arrow

"Аппетит" жены превышает мои возможности": Вирастюк прокомментировал скандальный развод

30 сентября 2023 19:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вирастюк разводится: реакция звезды на требования жены
Спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк с семьей. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk/photos_by
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Спортсмен, актер и народный депутат Василий Вирастюк прокомментировал свой громкий развод. Звезда расстается со своей женой Инной после 15 лет брака.

Стронгмен сделал соответствующий пост в социальной сети.

Читайте также:

Ответ Вирастюка

Скандал разгорелся после того, как жена спортсмена, Инна, подала иск на алименты на их двух сыновей, в размере 40 тысяч гривен на каждого. Сам же нардеп уверяет, что такой возможности у него нет. Женщина аргументировала это тем, что деньги нужны на кружки английского языка, математики, лего-конструктора, танцы, а это около 10-15 тысяч гривен в месяц. Также среди расходов питание — около 20 тысяч гривен в месяц; одежда и обувь — около 10 тысяч гривен в месяц. Также женщина вспомнила о карманных расходах сыновей, в том числе на походы в кинотеатр. По подсчетам жены Вирастюка, на ежемесячное содержание двух их сыновей нужно около 80 тысяч гривен.

 

Спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк прокомментировал свой развод. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk/

Вирастюк отреагировал на это постом, которым пытается прояснить ситуацию с разводом. Он отметил, что решение о разводе с супругой он принял еще в октябре 2022 года.

"Решение принял непосредственно я, еще в начале октября 2022! Если меня не заставят, то вы никогда и не узнаете об истинных причинах нашего развода (или о моем решении разойтись)", — написал Вирастюк.

По словам Вирастюка, ему не по силам "аппетиты" жены.

"ПОТОМУ ЧТО ТОЙ (т.е. я) ПРЯЧЕТ ДЕНЬГИ ОТ ДЕТЕЙ. Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы превышает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел чтобы они проживали со мной", — комментирует Вирастюк.

Вирастюк подчеркнул, что больше не собирается комментировать свой развод, если только "заставит поведение экс-супруги" и что раздел имущества будет происходить в суде.

"Изучив мою (нашу) декларацию 2020 года (по недвижимости), у меня (у нас) была возможность (еще до моего депутатства) обеспечить всех детей в перспективе отдельными квартирами", — написал Вирастюк.

Василий Вирастюк и Инна в браке с 2007 года. Пара воспитывает двух сыновей — 15-летнего Олега и 7-летнего Александра. Также у него есть 20-летний сын Адама от предыдущего брака.

Ранее Василий Вирастюк журналистам Новини.LIVE рассказал о войне, семье в Чехии и жизненных потерях.

Напомним, звезда "Игры престолов" официально заявила о разводе с поп-певцом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз