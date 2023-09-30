Вирастюк разводится: реакция звезды на требования жены

Спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк с семьей. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk/photos_by

Спортсмен, актер и народный депутат Василий Вирастюк прокомментировал свой громкий развод. Звезда расстается со своей женой Инной после 15 лет брака.

Стронгмен сделал соответствующий пост в социальной сети.

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Ответ Вирастюка

Скандал разгорелся после того, как жена спортсмена, Инна, подала иск на алименты на их двух сыновей, в размере 40 тысяч гривен на каждого. Сам же нардеп уверяет, что такой возможности у него нет. Женщина аргументировала это тем, что деньги нужны на кружки английского языка, математики, лего-конструктора, танцы, а это около 10-15 тысяч гривен в месяц. Также среди расходов питание — около 20 тысяч гривен в месяц; одежда и обувь — около 10 тысяч гривен в месяц. Также женщина вспомнила о карманных расходах сыновей, в том числе на походы в кинотеатр. По подсчетам жены Вирастюка, на ежемесячное содержание двух их сыновей нужно около 80 тысяч гривен.

Спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк прокомментировал свой развод. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk/

Вирастюк отреагировал на это постом, которым пытается прояснить ситуацию с разводом. Он отметил, что решение о разводе с супругой он принял еще в октябре 2022 года.

"Решение принял непосредственно я, еще в начале октября 2022! Если меня не заставят, то вы никогда и не узнаете об истинных причинах нашего развода (или о моем решении разойтись)", — написал Вирастюк.

По словам Вирастюка, ему не по силам "аппетиты" жены.

"ПОТОМУ ЧТО ТОЙ (т.е. я) ПРЯЧЕТ ДЕНЬГИ ОТ ДЕТЕЙ. Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы превышает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел чтобы они проживали со мной", — комментирует Вирастюк.

Вирастюк подчеркнул, что больше не собирается комментировать свой развод, если только "заставит поведение экс-супруги" и что раздел имущества будет происходить в суде.

"Изучив мою (нашу) декларацию 2020 года (по недвижимости), у меня (у нас) была возможность (еще до моего депутатства) обеспечить всех детей в перспективе отдельными квартирами", — написал Вирастюк.

Василий Вирастюк и Инна в браке с 2007 года. Пара воспитывает двух сыновей — 15-летнего Олега и 7-летнего Александра. Также у него есть 20-летний сын Адама от предыдущего брака.

Ранее Василий Вирастюк журналистам Новини.LIVE рассказал о войне, семье в Чехии и жизненных потерях.

Напомним, звезда "Игры престолов" официально заявила о разводе с поп-певцом.