Знаменитості відреагували на обстріл Києва 20 грудня — фото

Атака окупантів на Київ — перші реакції знаменитостей
Вранці у п'ятницю, 20 грудня, окупанти здійснили обстріл Києва різними типами ракет. У декількох районах зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. Відомо про одного загиблого та постраждалих.
Новини.LIVE розкаже про першу реакцію знаменитостей на черговий терор росіян.
Знаменитості про обстріл Києва 20 грудня
Блогерка Саба Мусіна опинилась в епіцентрі падіння уламків ракет в одному з районів столиці. Вона зазначила, що з нею та її близькими все добре.
Зірка шоу "Холостяк", телеведучий Григорій Решетнік одним з перших серед представників українського шоу-бізнесу зазначив, що в столиці було гучно.
"Реалії, в яких ми живемо. Наближався 2025 рік. А вони все рішають і думають", — зазначив Решетнік, вже не вперше натякаючи на партнерів України.
Телеведучий Анатолій Анатоліч, який як і Григорій Решетнік є багатодітним батьком, опублікував іронічне відео з двома доньками. В ньому він згадав, зокрема і ракету росіян "Орєшнік".
"Сподіваюсь, у вас все добре. Бережіть своїх. Дітям потрібно бути дітьми, навіть в такий страшний час. А наша задача — бути опорою для них. Як сили оборони — опора для нас", — зазначив Анатоліч.
Переможець одного з сезонів телешоу "Танці з зірками", актор Артур Логай провів паралель з нещодавніми словами президента України Володимира про російського диктатора Володимира Путіна.
Телеведуча Леся Нікітюк, на яку лише в Instagram підписані понад 4 млн фолловерів, опублікувала наслідки ворожої атаки та закликала українців триматися.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві під час ракетної атаки авто закинуло на паркан. Також ми розповідали, що у Голосіївському районі столиці пошкоджено готель, іноземці виїжджають.
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