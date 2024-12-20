Знаменитості відреагували на обстріл Києва 20 грудня — фото

Наслідки ракетної атаки на Київ 20 грудня 2024 року. Фото: Reuters

Вранці у п'ятницю, 20 грудня, окупанти здійснили обстріл Києва різними типами ракет. У декількох районах зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. Відомо про одного загиблого та постраждалих.

Новини.LIVE розкаже про першу реакцію знаменитостей на черговий терор росіян.

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Блогерка Саба Мусіна опинилась в епіцентрі падіння уламків ракет в одному з районів столиці. Вона зазначила, що з нею та її близькими все добре.

Саба Мусіна про обстріл Києва. Скриншот: Instagram/saba.musina

Зірка шоу "Холостяк", телеведучий Григорій Решетнік одним з перших серед представників українського шоу-бізнесу зазначив, що в столиці було гучно.

"Реалії, в яких ми живемо. Наближався 2025 рік. А вони все рішають і думають", — зазначив Решетнік, вже не вперше натякаючи на партнерів України.

Григорій Решетнік про ранковий терор росіян. Скриншоти: Instagram/grisha_reshetnik

Телеведучий Анатолій Анатоліч, який як і Григорій Решетнік є багатодітним батьком, опублікував іронічне відео з двома доньками. В ньому він згадав, зокрема і ракету росіян "Орєшнік".

"Сподіваюсь, у вас все добре. Бережіть своїх. Дітям потрібно бути дітьми, навіть в такий страшний час. А наша задача — бути опорою для них. Як сили оборони — опора для нас", — зазначив Анатоліч.

Переможець одного з сезонів телешоу "Танці з зірками", актор Артур Логай провів паралель з нещодавніми словами президента України Володимира про російського диктатора Володимира Путіна.

Артур Логай висловився про диктатора Путіна. Скриншот: Instagram/logai.arthur

Телеведуча Леся Нікітюк, на яку лише в Instagram підписані понад 4 млн фолловерів, опублікувала наслідки ворожої атаки та закликала українців триматися.

Леся Нікітюк про обстріл столиці. Скриншоти: Instagram/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві під час ракетної атаки авто закинуло на паркан. Також ми розповідали, що у Голосіївському районі столиці пошкоджено готель, іноземці виїжджають.