Знаменитости отреагировали на обстрел Киева 20 декабря — фото

Последствия ракетной атаки в Киев 20 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Утром в пятницу, 20 декабря, оккупанты совершили обстрел Киева разными типами ракет. В нескольких районах зафиксированы повреждения в результате падения обломков. Известно об одном погибшем и пострадавших.

Новини.LIVE расскажет о первой реакции знаменитостей на очередной террор россиян.

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Блогер Саба Мусина оказалась в эпицентре падения обломков ракет в одном из районов столицы. Она отметила, что с ней и ее близкими все хорошо.

Саба Мусина об обстреле Киева. Скриншот: Instagram/saba.musina

Звезда шоу "Холостяк", телеведущий Григорий Решетник, одним из первых среди представителей украинского шоу-бизнеса отметил, что в столице было громко.

"Реалии, в которых мы живем. Приближался 2025 год. А они все решают и думают", — отметил Решетник, уже не впервые намекая на партнеров Украины.

Григорий Решетник о утреннем терроре россиян. Скриншоты: Instagram/grisha_reshetnik

Телеведущий Анатолий Анатолич, который, как и Григорий Решетник, является многодетным отцом, опубликовал ироническое видео с двумя дочерьми. В нем он упомянул, в том числе и ракету россиян "Орешник".

"Надеюсь, у вас все хорошо. Берегите своих. Детям нужно быть детьми, даже в такое страшное время. А наша задача — быть опорой для них. Как силы обороны — опора для нас", — отметил Анатолич.

Победитель одного из сезонов телешоу "Танці з зірками", актер Артур Логай провел параллель с недавними словами президента Украины Владимира о российском диктаторе Владимире Путине.

Артур Логай высказался о диктаторе Путине. Скриншот: Instagram/logai.arthur

Телеведущая Леся Никитюк, на которую лишь в Instagram подписаны более 4 млн фолловеров, опубликовала последствия вражеской атаки и призвала украинцев держаться.

Леся Никитюк об обстреле столицы. Скриншоты: Instagram/lesia_nikituk

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве во время ракетной атаки авто забросило на забор. Также мы рассказывали, что в Голосеевском районе столицы поврежден отель, иностранцы выезжают.