Atlas Festival презентував рімейк від двох гуртів — Badstreet Boys і Океан Ельзи

Учасники відеоролика до пісні "911". Фото: Atlas Festival

Atlas Festival презентував рімейк від двох потужних гуртів — Badstreet Boys і Океан Ельзи на легендарну пісню "911". Трек стає голосом Збору №13 від Atlas Festival і Фонду "Повернись живим" на захист українського неба від російських безпілотників.

Про це інформує пресслужба Atlas Festival.

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Рімейк від Badstreet Boys і Океан Ельзи на пісню "911"

Atlas Festival презентував рімейк від Badstreet Boys і Океан Ельзи на легендарну пісню "911".

Вихід один — донат на Збір №13 для Фонду "Повернись живим".

Badstreet Boys та Святослав Вакарчук створили несподіваний фіт на культову пісню гурту "Океан Ельзи" — "911". Трек звучить як код допомоги та стає голосом Збору №13 від Atlas Festival і Фонду "Повернись живим" на захист українського неба від ворожих дронів.

Афіша. Фото: Atlas Festival

До спільної мети долучилася компанія BMW Україна, яка задонатила новий BMW 3 серії просто з автосалону. Автомобіль буде розіграно серед усіх, хто зробить донат від 200 грн на підтримку українського війська.

200 грн = 1 шанс;

Чим більше донатів — тим більше шансів;

Переможця буде обрано 25 липня разом із партнерами.

Збір №13 — це не просто фандрейзинг, а масштабна комунікаційна кампанія, що об’єднує культурну індустрію, медіа, громадськість і бізнес навколо спільної мети: зібрати 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ та захист цивільного населення.

Збір №13 триває. Ти — частина цієї сили.

Учасники відеоролика до пісні "911". Фото: Atlas Festival

Нагадаємо, що нещодавно пішов із життя Гриша Чайка — український музикант, засновник гурту "4АЙКА" та гітарист і технік "Океану Ельзи".

Раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше розповів, чому артисти ніколи не брали участі в "Євробаченні".