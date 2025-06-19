Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Atlas Festival презентував рімейк Badstreet Boys та Океан Ельзи arrow

Atlas Festival презентував рімейк Badstreet Boys та Океан Ельзи

19 червня 2025 17:07
Євтушенко Аліна - редактор
Atlas Festival презентував рімейк від двох гуртів — Badstreet Boys і Океан Ельзи
Учасники відеоролика до пісні "911". Фото: Atlas Festival
Євтушенко Аліна - редактор

Atlas Festival презентував рімейк від двох потужних гуртів — Badstreet Boys і Океан Ельзи на легендарну пісню "911". Трек стає голосом Збору №13 від Atlas Festival і Фонду "Повернись живим" на захист українського неба від російських безпілотників.

Про це інформує пресслужба Atlas Festival.

Реклама
Читайте також:

Рімейк від Badstreet Boys і Океан Ельзи на пісню "911"

Atlas Festival презентував рімейк від Badstreet Boys і Океан Ельзи на легендарну пісню "911". 

Вихід один — донат на Збір №13 для Фонду "Повернись живим".

Badstreet Boys та Святослав Вакарчук створили несподіваний фіт на культову пісню гурту "Океан Ельзи" — "911". Трек звучить як код допомоги та стає голосом Збору №13 від Atlas Festival і Фонду "Повернись живим" на захист українського неба від ворожих дронів.

Atlas Festival
Афіша. Фото: Atlas Festival

До спільної мети долучилася компанія BMW Україна, яка задонатила новий BMW 3 серії просто з автосалону. Автомобіль буде розіграно серед усіх, хто зробить донат від 200 грн на підтримку українського війська.

  • 200 грн = 1 шанс;
  • Чим більше донатів — тим більше шансів;
  •  Переможця буде обрано 25 липня разом із партнерами.

Збір №13 — це не просто фандрейзинг, а масштабна комунікаційна кампанія, що об’єднує культурну індустрію, медіа, громадськість і бізнес навколо спільної мети: зібрати 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ та захист цивільного населення.

Збір №13 триває. Ти — частина цієї сили.

Atlas Festival
Учасники відеоролика до пісні "911". Фото: Atlas Festival

Нагадаємо, що нещодавно пішов із життя Гриша Чайка — український музикант, засновник гурту "4АЙКА" та гітарист і технік "Океану Ельзи".

Раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше розповів, чому артисти ніколи не брали участі в "Євробаченні".

Святослав Вакарчук співак пісня війна в Україні "Океан Ельзи"
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:15 Виплати за догляд за пенсіонером — як оформити у червні

18:06 Саміт лідерів ЄС — чи поїде Зеленський в Брюссель

17:57 Будинок, що постраждав від обстрілу Одеси дронами, буде знесено

17:53 Укргідрометеоцентр зробив невтішний прогноз на завтра — що чекати

Text

17:50 Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Що не так зі зборами на лікування активіста Назарія Гусакова? - 80x80

Що не так зі зборами на лікування активіста Назарія Гусакова?

17:44 Польські бойові медики ділитимуться досвідом, здобутим в Україні

17:32 Мобільний роумінг з ЄС — що незабаром зміниться для українців

17:22 Цинічна помста — РФ блокує обміни кримських татар

17:18 Екскерівників ДП "Документ" підозрюють у привласненні 21 млн грн

17:15 Алієв на словах знищив молодіжну збірну України

18:15 Виплати за догляд за пенсіонером — як оформити у червні

18:06 Саміт лідерів ЄС — чи поїде Зеленський в Брюссель

17:57 Будинок, що постраждав від обстрілу Одеси дронами, буде знесено

17:53 Укргідрометеоцентр зробив невтішний прогноз на завтра — що чекати

17:44 Польські бойові медики ділитимуться досвідом, здобутим в Україні

Що не так зі зборами на лікування активіста Назарія Гусакова? - 80x80

Що не так зі зборами на лікування активіста Назарія Гусакова?

17:32 Мобільний роумінг з ЄС — що незабаром зміниться для українців

17:22 Цинічна помста — РФ блокує обміни кримських татар

17:18 Екскерівників ДП "Документ" підозрюють у привласненні 21 млн грн

17:15 Алієв на словах знищив молодіжну збірну України

17:12 У Львові 16-річний хлопець посмертно врятував життя трьох людей

06:33 Перспектива українських садів — чи буде Україна з фруктами

18 червня

18:33 Овочі, яйця, фрукти — актуальні ціни в одеських магазинах

17 червня

22:33 Чорне море — козир України у боротьбі за безпеку

06:33 Що слід змінити в Одесі вже сьогодні — думка людей

16 червня

19:47 Вибори в Молдові та вплив з боку Росії — чого очікувати восени

13 червня

22:33 Що ховається за перемовинами з Росією — які плани у ворога

12 червня

18:33 Черешня, полуниця та абрикоси — як змінилися ціни на Привозі

06:33 Українські фрукти — якою буде на них ціна цього року

10 червня

22:33 Ситуація з фруктами в Україні — наскільки постраждали сади

06:33 Курортний сезон в Одесі — думки городян щодо безпеки моря

Text

17:50 Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

Text

08:00 Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

18 червня
Text

19:17 Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

Text

18:12 Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:30 Військовий відповів, який вік є найкращим для служби в ЗСУ

14 червня 2025

11:15 Відпочинок "все включено" для пенсіонерів — скільки треба грошей

11 червня 2025

09:10 Відпочинок "все включено" за 500 доларів — три бюджетні курорти

12 червня 2025

05:12 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

13 червня 2025

19:16 Нардеп відповів, як зниження призовного віку збільшить армію

11 червня 2025

07:15 Мінімальна зарплата в Україні — якою буде сума з 1 липня

06:30 У "Резерв+" змінили статус — коли ТЦК визнає непридатність

8 червня 2025

15:11 Готуйтеся до зміни погоди — несподіваний прогноз від Діденко

6 червня 2025

11:05 Як передати будинок синові без дарчої та заповіту у 2025

15 червня 2025

11:35 Ставок в оренді — хто може ловити рибу безплатно у 2025

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації