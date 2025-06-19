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Atlas Festival представил римейк Badstreet Boys и Океан Эльзы

19 июня 2025 17:07
Евтушенко Алина - редактор
Atlas Festival презентовал римейк от двух групп — Badstreet Boys и Океан Эльзы
Участники видеоролика к песне "911". Фото: Atlas Festival
Евтушенко Алина - редактор

Atlas Festival представил римейк от двух мощных групп — Badstreet Boys и Океан Эльзы на легендарную песню "911". Трек становится голосом Сбора №13 от Atlas Festival и Фонда "Вернись живым" на защиту украинского неба от российских беспилотников.

Об этом информирует пресс-служба Atlas Festival.

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Римейк от Badstreet Boys и Океан Эльзы на песню "911"

Atlas Festival презентовал римейк от Badstreet Boys и Океан Эльзы на легендарную песню "911".

Выход один — донат на Сбор №13 для Фонда "Вернись живым".

Badstreet Boys и Святослав Вакарчук создали неожиданный фит на культовую песню группы "Океан Эльзы" — "911". Трек звучит как код помощи и становится голосом Сбора №13 от Atlas Festival и Фонда "Повернись живим" на защиту украинского неба от вражеских дронов.

Atlas Festival
Афиша. Фото: Atlas Festival

К общей цели присоединилась компания BMW Украина, которая задонатила новый BMW 3 серии прямо из автосалона. Автомобиль будет разыгран среди всех, кто сделает донат от 200 грн в поддержку украинской армии.

  • 200 грн = 1 шанс;
  • Чем больше донатов — тем больше шансов;
  • Победитель будет выбран 25 июля вместе с партнерами.

Сбор №13 — это не просто фандрейзинг, а масштабная коммуникационная кампания, объединяющая культурную индустрию, медиа, общественность и бизнес вокруг общей цели: собрать 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ и защиту гражданского населения.

Сбор №13 продолжается. Ты — часть этой силы.

Atlas Festival
Участники видеоролика к песне "911". Фото: Atlas Festival

Напомним, что недавно ушел из жизни Гриша Чайка — украинский музыкант, основатель группы "4АЙКА" и гитарист и техник "Океана Эльзы".

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые рассказал, почему артисты никогда не участвовали в "Евровидении".

Святослав Вакарчук певец песня война в Украине "Океан Эльзы"
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