"Аватар: Шлях води" обігнав "Титанік" і став третім найкасовішим фільмом в історії

Кадр з фільму "Аватар: Шлях води"

Ще у другій половині січня міжнародні касові збори другого "Аватару" перевищили 2 млрд доларів. Експерти прогнозували, що фільм стане третім у списку найкасовіших фільмів світу. І це сталося.

Про це повідомляє видання Variety.

Деталі

Ще тиждень тому "Аватар: Шлях води" поступався "Титаніку" через повторний прокат останнього. Оновлену версію фільму 1997 року зараз показують у кінотеатрах у всьому світі на честь 25-річчя. Цікавий факт — обидва фільми зняв канадський режисер Джеймс Кемерон.

Лідери світового прокату (без урахування інфляції)

Аватар (2009 рік) 2 млрд 922 млн доларів Месники: Завершення (2019) 2 млрд 797 млн доларів Аватар: Шлях води (2022) 2 млрд 244 млн Титанік (1997) 2 млрд 235 млн доларів Зоряні війни: Пробудження Сили (2015) 2 млрд 68 млн доларів

Джеймс Кемерон зняв три з п’яти найкасовіших фільмів усіх часів. Він вперше встановив унікальний рекорд: канадець є єдиним режисером із трьома стрічками, збори яких перевищили 2 мільярди доларів кожна.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки мільйонів втратив голлівудський актор Метт Деймон за відмову зніматися в "Аватарі". Також ми писали, що в Індії під час перегляду "Аватар: Шлях води" в кінотеатрі раптово помер чоловік.