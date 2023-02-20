"Аватар: Шлях води" обігнав "Титанік" і став третім найкасовішим фільмом в історії
Ще у другій половині січня міжнародні касові збори другого "Аватару" перевищили 2 млрд доларів. Експерти прогнозували, що фільм стане третім у списку найкасовіших фільмів світу. І це сталося.
Про це повідомляє видання Variety.
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Деталі
Ще тиждень тому "Аватар: Шлях води" поступався "Титаніку" через повторний прокат останнього. Оновлену версію фільму 1997 року зараз показують у кінотеатрах у всьому світі на честь 25-річчя. Цікавий факт — обидва фільми зняв канадський режисер Джеймс Кемерон.
Лідери світового прокату (без урахування інфляції)
- Аватар (2009 рік) 2 млрд 922 млн доларів
- Месники: Завершення (2019) 2 млрд 797 млн доларів
- Аватар: Шлях води (2022) 2 млрд 244 млн
- Титанік (1997) 2 млрд 235 млн доларів
- Зоряні війни: Пробудження Сили (2015) 2 млрд 68 млн доларів
Джеймс Кемерон зняв три з п’яти найкасовіших фільмів усіх часів. Він вперше встановив унікальний рекорд: канадець є єдиним режисером із трьома стрічками, збори яких перевищили 2 мільярди доларів кожна.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки мільйонів втратив голлівудський актор Метт Деймон за відмову зніматися в "Аватарі". Також ми писали, що в Індії під час перегляду "Аватар: Шлях води" в кінотеатрі раптово помер чоловік.