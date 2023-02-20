"Аватар: Путь воды" обогнал "Титаник" и стал третьим самым кассовым фильмом в истории
Еще во второй половине января международные кассовые сборы второго "Аватара" превысили 2 млрд долларов. Эксперты прогнозировали, что фильм станет третьим в списке самых кассовых фильмов мира. И это вышло.
Об этом сообщает издание Variety.
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Подробности
Еще неделю назад "Аватар: Путь воды" уступал "Титанику" из-за повторного проката последнего. Обновленную версию фильма 1997 года сейчас показывают в кинотеатрах по всему миру в честь 25-летия. Интересный факт — оба фильма снял канадский режиссер Джеймс Кэмерон.
Лидеры мирового проката (без учета инфляции)
- Аватар (2009 год) 2 млрд 922 млн долларов
- Мстители: Финал (2019) 2 млрд 797 млн долларов
- Аватар: Путь воды (2022) 2 млрд 244 млн
- Титаник (1997) 2 млрд 235 млн долларов
- Звездные войны: Пробуждение Силы (2015) 2 млрд 68 млн долларов
Джеймс Кэмерон снял три из пяти самых кассовых фильмов всех времен. Он впервые установил уникальный рекорд: канадец является единственным режиссером с тремя лентами, сборы которых превысили 2 миллиарда долларов каждая.
Напомним, ранее мы писали, сколько миллионов потерял голливудский актер Мэтт Дэймон за отказ сниматься в "Аватаре". Также мы писали, что в Индии во время просмотра "Аватар: Путь воды" в кинотеатре внезапно скончался мужчина.