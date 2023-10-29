Австралійська зірка OnlyFans розповіла, скільки заробляє

Зірка OnlyFans Енні Найт. Фото: instagram.com/anniekknight

Австралійська зірка OnlyFans Енні Найт зізналась, скільки заробляє на платформі. Дівчина розповіла, що в місяць має понад 150 тис. австралійських доларів або майже 3,5 млн грн.

Про це Енні Найт повідомила в TikTok.

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Енні Найт розповіла, що за жовтень вона може заробити 200 тисяч австралійських доларів, що становить понад 4,5 мільйона гривень.

"Це перевершує все, про що я коли-небудь мріяла", — розповіла дівчина.

За її словами, за місяць у січні отримувала 30 тис. австралійських доларів, або ж майже 700 тис. грн.

"Тепер я заробляю цю суму приблизно за пів тижня", — наголосила Енні.

Вона зазначила, що насправді в Onlyfans треба тяжко працювати, щоб заробити такі гроші.

"Я дуже багато працювала ці три роки, я думаю, я досягла такого результату завдяки непохитній вірі в себе", — розповіла дівчина.

Раніше Енні Найт згадувала, коли її начальник дізнався про заробіток дівчини на Onlyfans, то звільнив її з роботи.

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