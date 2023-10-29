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Австралийская звезда OnlyFans рассказала, сколько зарабатывает

29 октября 2023 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Австралийская звезда OnlyFans рассказала, сколько зарабатывает
Звезда OnlyFans Энни Найт. Фото: instagram.com/anniekknight
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Австралийская звезда OnlyFans Энни Найт призналась, сколько зарабатывает на платформе. Девушка рассказала, что в месяц имеет более 150 тыс. австралийских долларов или почти 3,5 млн. грн.

Об этом Энни Найт сообщила в TikTok.

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Энни Найт рассказала, что за октябрь она может заработать 200 тысяч австралийских долларов, что составляет более 4,5 млн гривен.

"Это превосходит все, о чем я когда-нибудь мечтала", — рассказала девушка.

По ее словам, за месяц в январе она получала 30 тыс. австралийских долларов, или почти 700 тыс. грн.

"Теперь я зарабатываю эту сумму примерно за пол недели", — подчеркнула Энни.

Она отметила, что в действительности в Onlyfans нужно тяжело работать, чтобы заработать такие деньги.

"Я очень много работала эти три года, я думаю, я достигла такого результата благодаря непоколебимой вере в себя", — рассказала девушка.

Ранее Энни Найт вспоминала, когда ее начальник узнал о заработке девушки на Onlyfans, то уволил ее с работы.

Напомним, что раньше мы писали, кем стали и как выглядят сейчас легендарные актеры фильмов для взрослых 2000-х. Множество актрис и актеров, начинавших в подобных съемках, позже пошли в бизнес, политику или на большие экраны Голливуда.

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