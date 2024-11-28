Андрій Хливнюк висловився про фанатів з РФ, які воюють проти України

Андрій Хливнюк. Фото: скриншот

Лідер гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк висловився про своїх шанувальників з РФ, які із початком війни взяли до рук зброю. Виконавець зізнався, як ставиться до таких фанів його творчості.

Про це музикант розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Багато шанувальників гурту "Бумбокс" з РФ із початком повномасштабного вторгнення були мобілізовані та почали воювати на боці окупантів. Як зізнається Хливнюк, усе, що він відчуває до таких людей це жаль та зневага.

"Мені шкода їх. Я зневажаю їх. Вони не зрозуміли ні чорта. Що я відчуваю? Та давно вже нічого не відчуваю. У перші дні 2014-го щось відчував, у перші дні 2022-го теж. Навіть намагався достукатись до них: щось їм говорив, записував відео. Тепер я став більш черствою людиною: більше думаю про те, щоб мої всі були живі, а їхні — не всі", — сказав музикант.

На думку артиста, для більшості росіян війна в Україні стала змогою заробити грошей, тож вони беруть зброю до рук навіть не за ідеї своєї країни, а за власну вигоду.

"По-друге, ці люди приходять вбивати вас за гроші, а не за те, які ви — хороші чи погані. Їм байдуже, хто ви — українці, чехи, росіяни… Їм по цимбалах. Те, що у них є якась умовна надмета — "Великая Россия", — це нічого не значить, тому що вони тієї величі не сподіваються отримати. Вони хочуть просто отримати частину вашої власності: хтось — ваше тіло, хтось — вашу хату, хтось – ваші гроші, землю, владу…

Ця війна про те, що для значної кількості варварів автомат Калашникова став соціальним ліфтом. Війна добра і зла. Що вони при цьому слухають — Metallica, яка за нас, чи свого Газманова — мені по цимбалах, мені байдуже! Мені треба захистити моїх дітей від них", — додав артист.

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