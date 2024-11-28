Андрей Хливнюк высказался о фанатах из РФ, воюющих против Украины

Андрей Хливнюк. Фото: скриншот

Лидер группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк высказался о своих поклонниках из РФ, которые с началом войны взяли в руки оружие. Исполнитель признался, как относится к таким фанам его творчества.

Об этом музыкант рассказал в интервью "Украинской правде".

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Многие поклонники группы "Бумбокс" из РФ с началом полномасштабного вторжения были мобилизованы и начали воевать на стороне оккупантов. Как признается Хливнюк, все, что он испытывает к таким людям, это жалость и пренебрежение.

"Мне жаль их. Я презираю их. Они не поняли ни черта. Что я чувствую? Да давно уже ничего не чувствую. В первые дни 2014-го что-то чувствовал, в первые дни 2022-го тоже. Даже пытался достучаться до них: что-то им говорил, записывал видео. Теперь я стал более черствым человеком: больше думаю о том, чтобы мои все были живы, а их — не все", — сказал музыкант.

По мнению артиста, для большинства россиян война в Украине стала возможностью заработать денег, поэтому они берут оружие в руки даже не за идеи своей страны, а за собственную выгоду.

"Во-вторых, эти люди приходят убивать вас за деньги, а не за то, какие вы — хорошие или плохие. Им безразлично, кто вы — украинцы, чехи, русские... Им по цимбалах. То, что у них есть какая-то условная сверхцель — "Великая Россия", — это ничего не значит, потому что они этого величия не надеются получить. Они хотят просто получить часть вашей собственности: кто-то — ваше тело, кто-то — ваш дом, кто-то — ваши деньги, землю, власть...

Эта война о том, что для значительного количества варваров автомат Калашникова стал социальным лифтом. Война добра и зла. Что они при этом слушают — Metallica, которая за нас, или своего Газманова — мне по барабану, мне все равно! Мне надо защитить моих детей от них", — добавил артист.

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