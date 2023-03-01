Вперше в кар'єрі: Арнольд Шварценеггер дебютує у серіалах

Американський актор та політик Арнольд Шварценеггер

Американський актор та політик Арнольд Шварценеггер нарешті повертається на великі екрани. Щоправда, мова не йде про повномасштабний фільм. В це важко повірити, але легендарний актор дебютує у серіалі. До цього в телевізійних шоу Арнольд виконував лише епізодичні ролі в одному з епізодів, або грав самого себе.

Трейлер серіалу FUBAR доступний на Youtube каналі Netflix.

Деталі

75-річний актор перевтілився у співробітника ЦРУ, який багато років брехав про свою роботу власній донці. Втім і в неї був секрет, який ще як здивує глядачів.

"Куди б я не пішов, люди запитують мене, коли я збираюся знятися в ще одному великому бойовику, такому як "Правдива брехня". Ось воно. Fubar надере вам дупу і розсмішить — і не тільки на дві години. Ви отримаєте цілий сезон. Було приємно працювати з Ніком Сантора, Skydance та Netflix, щоб дати моїм шанувальникам саме те, чого вони чекали", — прокоментував майбутню прем’єру Шварценеггер.

Останній раз Арнольд з'являвся на екранах 2019 року у фільмі "Термінатор: Фатум", який провалився у світовому прокаті.

Новий шпигунський комедійний серіал зі Шварценеггером вийде на Netflix вже 25 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавець роль Термінатора в черговий раз потрапив у ДТП: він збив велосипедистку. Також ми розповідали, що Шварценеггер заговорив українською в новому кліпі Kalush Orchestra.