Впервые в карьере: Арнольд Шварценеггер дебютирует в сериалах

Много курит и гоняет на машинах: Арнольд Шварценеггер дебютирует в сериалах
Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер наконец-то возвращается на большие экраны. Правда, речь не идет о полномасштабном фильме. В это трудно поверить, но легендарный актер дебютирует в сериале. До этого в телевизионных шоу Арнольд исполнял лишь эпизодические роли в одном из эпизодов или играл самого себя.
Трейлер сериала FUBAR доступен на YouTube канале Netflix.
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75-летний актер превратился в сотрудника ЦРУ, который много лет лгал о своей работе собственной дочери. Впрочем, и у нее был секрет, который еще как удивит зрителей.
"Куда бы я ни пошел, люди спрашивают меня, когда я собираюсь сняться в еще одном великом боевике, таком как "Правдивая ложь". Вот оно. Fubar надерет вам задницу и рассмешит — и не только на два часа. Вы получите целый сезон. Было приятно работать с Ником Сантором, Skydance и Netflix, чтобы дать моим поклонникам именно то, чего они ждали", — прокомментировал будущую премьеру Шварценеггер.
Последний раз Арнольд появлялся на экранах 2019 года в фильме "Терминатор: Фатум", который провалился в мировом прокате.
Новый шпионский комедийный сериал со Шварценеггером выйдет на Netflix уже 25 мая.
Напомним, ранее мы писали, что исполнитель роль Терминатора в очередной раз попал в ДТП: он сбил велосипедистку. Также мы рассказывали, что Шварценеггер заговорил по-украински в новом клипе Kalush Orchestra.