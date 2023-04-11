Банани та яйця дешевші, ніж в Україні: зірковий українець показав ціни в супермаркетах Дубая

Покупець в одному з супермаркетів в ОАЕ. Фото: google.com

Через повномасштабну війну, яку на нашій землі розпочала росія, мільйони українців знайшли прихисток за кордоном. Серед них і знаменитості. Телеведучий та актор Богдан Юсипчук живе та працює в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зірковий українець завітав до місцевого супермаркету та показав у своєму Instagram актуальні ціни на продукти харчування.

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За словами Юсипчука, Дубай вважається одним із найдорожчих міст світу для проживання. Телезірка вирішив перевірити, що він зможе купити в супермаркеті на 1000 гривень (25 доларів). Ціни вразили не тільки Богдана, але й його підписників.

Тост хліб 45 грн

550 гр огірків 26 грн

30 яєць 200 грн

0.5 кг консервованого тунця 145 грн

1 кг помідорів 45 грн

3 кг апельсинів 130 грн

1 кг бананів 65 грн.

500 гр креветок 200 грн

250 гр печериць 47 грн

2 літри молока 105 грн.

На все це у Юсипчука пішло 1008 гривень. Підписники телезірки не стали мовчати в коментарях.

Жесть, в Україні дорожче ніж у Дубаю у половину все зараз

Їду до Дубая за яйцями

В Ізраїлі на цю суму майже нічого не купиш. Так що те, що Дубаї дорого — це міф

Ціни як в Україні

Нічого собі, у нас за такі гроші стільки не купиш

Норвегія зараз: хліб тостер 140 грн, огірок 70 грн, 30 яєць 220 грн, пів кіло тунця 170 грн, помідори 1 кг 130 грн, 3 кг апельсинів 160 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дубаї скасували 30% податок та купівлю ліцензії на алкоголь. Також ми розповідали, як виглядає принц Дубая, якого називають найкрасивішим у світі.