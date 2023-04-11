Бананы и яйца дешевле, чем в Украине: звездный украинец показал цены в супермаркетах Дубая
Из-за полномасштабной войны, которую на нашей земле начала россия, миллионы украинцев нашли убежище за границей. В их числе и знаменитости. Телеведущий и актер Богдан Юсипчук живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах.
Звездный украинец посетил местный супермаркет и показал в своем Instagram актуальные цены на продукты питания.
По словам Юсипчука, Дубай считается одним из самых дорогих городов мира для проживания. Телезвезда решил проверить, что он сможет купить в супермаркете на 1000 гривен (25 долларов). Цены поразили не только Богдана, но и его подписчиков.
- Тост хлеб 45 грн
- 550 гр огурцов 26 грн
- 30 яиц 200 грн
- 0.5 кг консервированного тунца 145 грн
- 1 кг помидоров 45 грн
- 3 кг апельсинов 130 грн
- 1 кг бананов 65 грн.
- 500 гр креветок 200 грн
- 250 гр шампиньонов 47 грн
- 2 литра молока 105 грн.
На все это у Юсипчука ушло 1008 гривен. Подписчики телезвезды не стали молчать в комментариях.
- Жесть, в Украине дороже, чем у Дубая, в половину все сейчас
- Еду в Дубай за яйцами
- В Израиле на эту сумму почти ничего не купишь. Так что то, что Дубай дорого — это миф
- Цены как в Украине
- Ничего себе, у нас за такие деньги столько не купишь
- Норвегия сейчас: хлеб тостер 140 грн, огурец 70 грн, 30 яиц 220 грн, полкило тунца 170 грн, помидоры 1 кг 130 грн, 3 кг апельсинов 160 грн.
Напомним, ранее мы писали, что в Дубае упразднили 30% налог и покупку лицензии на алкоголь. Также мы рассказывали, как выглядит принц Дубая, которого называют самым красивым в мире.