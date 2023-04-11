Бананы и яйца дешевле, чем в Украине: звездный украинец показал цены в супермаркетах Дубая

Покупатель в одном из супермаркетов в ОАЭ. Фото: google.com

Из-за полномасштабной войны, которую на нашей земле начала россия, миллионы украинцев нашли убежище за границей. В их числе и знаменитости. Телеведущий и актер Богдан Юсипчук живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Звездный украинец посетил местный супермаркет и показал в своем Instagram актуальные цены на продукты питания.

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По словам Юсипчука, Дубай считается одним из самых дорогих городов мира для проживания. Телезвезда решил проверить, что он сможет купить в супермаркете на 1000 гривен (25 долларов). Цены поразили не только Богдана, но и его подписчиков.

Тост хлеб 45 грн

550 гр огурцов 26 грн

30 яиц 200 грн

0.5 кг консервированного тунца 145 грн

1 кг помидоров 45 грн

3 кг апельсинов 130 грн

1 кг бананов 65 грн.

500 гр креветок 200 грн

250 гр шампиньонов 47 грн

2 литра молока 105 грн.

На все это у Юсипчука ушло 1008 гривен. Подписчики телезвезды не стали молчать в комментариях.

Жесть, в Украине дороже, чем у Дубая, в половину все сейчас

Еду в Дубай за яйцами

В Израиле на эту сумму почти ничего не купишь. Так что то, что Дубай дорого — это миф

Цены как в Украине

Ничего себе, у нас за такие деньги столько не купишь

Норвегия сейчас: хлеб тостер 140 грн, огурец 70 грн, 30 яиц 220 грн, полкило тунца 170 грн, помидоры 1 кг 130 грн, 3 кг апельсинов 160 грн.

Напомним, ранее мы писали, что в Дубае упразднили 30% налог и покупку лицензии на алкоголь. Также мы рассказывали, как выглядит принц Дубая, которого называют самым красивым в мире.