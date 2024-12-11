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Бейонсе заступилась за Jay-Z, якого звинувачують у насиллі

11 грудня 2024 12:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Скандал із Jay-Z — Бейонсе підтримала чоловіка
Репер Jay-Z із дружиною Бейонсе. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відома американська співачка Бейонсе не планує розлучатися зі своїм чоловіком, репером Jay-Z після того, як його звинуватили тяжкому злочині. На музичного магната подали позов, в якому стверджують, що він разом з Шоном "Дідді" Комбсом зґвалтував 13-річну дівчинку на одній із "брудних" вечірок.

Про це пише Page Six.

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Інсайдери стверджують, що співачка публічно підтримала чоловіка, коли вийшла разом із ним на червону доріжку прем'єри фільму "Муфаса: Король Лев" у понеділок ввечері, 9 грудня, після того, як мережу обурив скандал про насилля.

"Вона підтримує Джея, про що свідчить вчорашня сімейна прогулянка", — зазначають джерела видання.

На думку інсайдерів, що Бейонсе не збирається розлучатися з репером та "всім серцем вірить йому" і "підтримає його протягом усього цього випробування".

"Вони команда і пройдуть через цю ситуацію разом", — додає джерело.

Бейонсе заступилась за Jay-Z, якого звинувачують у насиллі - фото 1
Репер Jay-Z із дружиною Бейонсе на прем'єрі "Муфаса: Король Лев". Фото: Reuters

Один з інсайдерів зазначає, що Бейонсе також "не має наміру скасовувати" свій довгоочікуваний виступ на Різдво, незважаючи на юридичні проблеми її чоловіка.

Співачка має виконати пісні з альбому "Cowboy Carter" у перерві матчу НФЛ між командами "Балтимор Рейвенс" та "Х'юстон Тексанс" на стадіоні NRG у Техасі 25 грудня.

Скандал з репером Jay-Z

Позивач у поданому до суду документі стверджувала, що Jay-Z та Комбс зґвалтували її на очах у неназваної знаменитості, яка за цим спостерігала.

Репер заперечує у звинувачення та відкрито заявив про те, що це спроба "шантажу".

Раніше ми писали про те, що астролог розкрила загадкові зв’язки P.Diddy та Бейонсе.

Також ми повідомляли, що ФБР змусило Аффлека розлучитися з Лопес через відверте відео з P. Diddy.

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