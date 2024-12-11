Скандал із Jay-Z — Бейонсе підтримала чоловіка

Репер Jay-Z із дружиною Бейонсе. Фото: Reuters

Відома американська співачка Бейонсе не планує розлучатися зі своїм чоловіком, репером Jay-Z після того, як його звинуватили тяжкому злочині. На музичного магната подали позов, в якому стверджують, що він разом з Шоном "Дідді" Комбсом зґвалтував 13-річну дівчинку на одній із "брудних" вечірок.

Про це пише Page Six.

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Інсайдери стверджують, що співачка публічно підтримала чоловіка, коли вийшла разом із ним на червону доріжку прем'єри фільму "Муфаса: Король Лев" у понеділок ввечері, 9 грудня, після того, як мережу обурив скандал про насилля.

"Вона підтримує Джея, про що свідчить вчорашня сімейна прогулянка", — зазначають джерела видання.

На думку інсайдерів, що Бейонсе не збирається розлучатися з репером та "всім серцем вірить йому" і "підтримає його протягом усього цього випробування".

"Вони команда і пройдуть через цю ситуацію разом", — додає джерело.

Репер Jay-Z із дружиною Бейонсе на прем'єрі "Муфаса: Король Лев". Фото: Reuters

Один з інсайдерів зазначає, що Бейонсе також "не має наміру скасовувати" свій довгоочікуваний виступ на Різдво, незважаючи на юридичні проблеми її чоловіка.

Співачка має виконати пісні з альбому "Cowboy Carter" у перерві матчу НФЛ між командами "Балтимор Рейвенс" та "Х'юстон Тексанс" на стадіоні NRG у Техасі 25 грудня.

Скандал з репером Jay-Z

Позивач у поданому до суду документі стверджувала, що Jay-Z та Комбс зґвалтували її на очах у неназваної знаменитості, яка за цим спостерігала.

Репер заперечує у звинувачення та відкрито заявив про те, що це спроба "шантажу".

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