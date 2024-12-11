Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бейонсе вступилась за Jay-Z, которого обвиняют в насилии arrow

Бейонсе вступилась за Jay-Z, которого обвиняют в насилии

11 декабря 2024 12:55
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Скандал с Jay-Z - Бейонсе поддержала мужчину
Рэпер Jay-Z с женой Бейонсе.
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известная американская певица Бейонсе не планирует расставаться со своим мужем, рэпером Jay-Z после того, как его обвинили в тяжком преступлении. На музыкального магната подали иск, в котором утверждают, что он вместе с Шоном "Дидди" Комбсом изнасиловал 13-летнюю девочку на одной из "грязных" вечеринок.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Бейонсе поддержала мужа на фоне громкого скандала

Инсайдеры утверждают, что певица публично поддержала мужа, выйдя вместе с ним на красную дорожку премьеры фильма "Муфаса: Король Лев" в понедельник вечером, 9 декабря, после того, как сеть возмутил скандал с насилием.

"Она поддерживает Джея, о чем свидетельствует вчерашняя семейная прогулка", — отмечают источники издания.

По мнению инсайдеров, Бейонсе не собирается расставаться с рэпером и "всем сердцем верит ему" и "поддержит его на протяжении всего этого испытания".

"Они команда и пройдут через эту ситуацию вместе", — добавляет источник.

Бейонсе вступилась за Jay-Z, обвиняемого в насилии - фото 1
Рэпер Jay-Z с супругой Бейонсе на премьере "Муфаса: Король Лев". Фото: Reuters

Один из инсайдеров отмечает, что Бейонсе также "не намерена отменять" свое долгожданное выступление на Рождество, несмотря на юридические проблемы ее мужа.

Певица должна исполнить песни из альбома Cowboy Carter в перерыве матча НФЛ между командами Балтимор Рейвенс и Хьюстон Тексанс на стадионе NRG в Техасе 25 декабря.

Скандал с рэпером Jay-Z

Истец в поданном в суд документе утверждала, что Jay-Z и Комбс изнасиловали ее на глазах у неназванной знаменитости, которая за этим наблюдала.

Рэпер отрицает обвинения и открыто заявил о том, что это попытка "шантажа".

Ранее мы писали о том, что астролог раскрыла загадочные связи P.Diddy и Бейонсе.

Также мы сообщали, что ФБР заставило Аффлека расстаться с Лопесом из-за откровенного видео с P. Diddy.

суд скандал Бейонсе Jay-Z зарубежные звезды насилие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

13:20 Будут сильные морозы – синоптик Диденко предупредила о погоде

13:10 Зеленский отреагировал на удар по нефтебазе в Брянской области

13:06 Финпомощь ВПЛ от "Каритас" — кто имеет право на выплаты

13:01 Пушич грубо ответил журналисту после поражения Баварии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

12:57 Бюджет Одесчины в следующем году 4,5 млрд — куда пойдут деньги

12:51 Новые карточные ограничения — экономист озвучил последствия

12:51 Зимова єПідтримка — на что лучше всего потратить 1000 грн

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

13:20 Будут сильные морозы – синоптик Диденко предупредила о погоде

13:10 Зеленский отреагировал на удар по нефтебазе в Брянской области

13:06 Финпомощь ВПЛ от "Каритас" — кто имеет право на выплаты

13:01 Пушич грубо ответил журналисту после поражения Баварии

12:57 Бюджет Одесчины в следующем году 4,5 млрд — куда пойдут деньги

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

12:51 Новые карточные ограничения — экономист озвучил последствия

12:51 Зимова єПідтримка — на что лучше всего потратить 1000 грн

12:31 В ГУР подтвердили успешную атаку на логистику россиян в Брянске

12:29 Схватилась за нож из-за ревности — любовная драма на Одесчине

12:23 Феномен "спящих" ФЛП — что делать в декабре, дабы не платить ЕСВ

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника