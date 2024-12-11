Скандал с Jay-Z - Бейонсе поддержала мужчину

Рэпер Jay-Z с женой Бейонсе.

Известная американская певица Бейонсе не планирует расставаться со своим мужем, рэпером Jay-Z после того, как его обвинили в тяжком преступлении. На музыкального магната подали иск, в котором утверждают, что он вместе с Шоном "Дидди" Комбсом изнасиловал 13-летнюю девочку на одной из "грязных" вечеринок.

Об этом пишет Page Six.

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Бейонсе поддержала мужа на фоне громкого скандала

Инсайдеры утверждают, что певица публично поддержала мужа, выйдя вместе с ним на красную дорожку премьеры фильма "Муфаса: Король Лев" в понедельник вечером, 9 декабря, после того, как сеть возмутил скандал с насилием.

"Она поддерживает Джея, о чем свидетельствует вчерашняя семейная прогулка", — отмечают источники издания.

По мнению инсайдеров, Бейонсе не собирается расставаться с рэпером и "всем сердцем верит ему" и "поддержит его на протяжении всего этого испытания".

"Они команда и пройдут через эту ситуацию вместе", — добавляет источник.

Рэпер Jay-Z с супругой Бейонсе на премьере "Муфаса: Король Лев". Фото: Reuters

Один из инсайдеров отмечает, что Бейонсе также "не намерена отменять" свое долгожданное выступление на Рождество, несмотря на юридические проблемы ее мужа.

Певица должна исполнить песни из альбома Cowboy Carter в перерыве матча НФЛ между командами Балтимор Рейвенс и Хьюстон Тексанс на стадионе NRG в Техасе 25 декабря.

Скандал с рэпером Jay-Z

Истец в поданном в суд документе утверждала, что Jay-Z и Комбс изнасиловали ее на глазах у неназванной знаменитости, которая за этим наблюдала.

Рэпер отрицает обвинения и открыто заявил о том, что это попытка "шантажа".

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