Скандал с Jay-Z - Бейонсе поддержала мужчину

Бейонсе вступилась за Jay-Z, которого обвиняют в насилии
Известная американская певица Бейонсе не планирует расставаться со своим мужем, рэпером Jay-Z после того, как его обвинили в тяжком преступлении. На музыкального магната подали иск, в котором утверждают, что он вместе с Шоном "Дидди" Комбсом изнасиловал 13-летнюю девочку на одной из "грязных" вечеринок.
Об этом пишет Page Six.
Бейонсе поддержала мужа на фоне громкого скандала
Инсайдеры утверждают, что певица публично поддержала мужа, выйдя вместе с ним на красную дорожку премьеры фильма "Муфаса: Король Лев" в понедельник вечером, 9 декабря, после того, как сеть возмутил скандал с насилием.
"Она поддерживает Джея, о чем свидетельствует вчерашняя семейная прогулка", — отмечают источники издания.
По мнению инсайдеров, Бейонсе не собирается расставаться с рэпером и "всем сердцем верит ему" и "поддержит его на протяжении всего этого испытания".
"Они команда и пройдут через эту ситуацию вместе", — добавляет источник.
Один из инсайдеров отмечает, что Бейонсе также "не намерена отменять" свое долгожданное выступление на Рождество, несмотря на юридические проблемы ее мужа.
Певица должна исполнить песни из альбома Cowboy Carter в перерыве матча НФЛ между командами Балтимор Рейвенс и Хьюстон Тексанс на стадионе NRG в Техасе 25 декабря.
Скандал с рэпером Jay-Z
Истец в поданном в суд документе утверждала, что Jay-Z и Комбс изнасиловали ее на глазах у неназванной знаменитости, которая за этим наблюдала.
Рэпер отрицает обвинения и открыто заявил о том, что это попытка "шантажа".
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