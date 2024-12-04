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Бекхеми здивували несподіваною появою в Букінгемському палаці

4 грудня 2024 13:00
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Девід та Вікторія Бекхеми відвідали бенкет в Букінгемському палаці
Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Колишній футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія Бекхем з'явилися в Букінгемському палаці у вишуканих образах. Зіркове подружжя відвідало державний банкет на честь еміра Катару.

Про це повідомляє People.

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Девід та Вікторія Бекхеми на королівському бенкеті

У вівторок, 3 грудня, Девід та Вікторія були серед поважних гостей, які вітали шейха Катару Таміма бін Хамада Аль Тані та його дружину, Її Високість шейху Джавахер бін Хамад бін Сухайм Аль Тані, які прибули до Великобританії.

Про присутність Бекхемів не було оголошено до початку заходу і їх поява стала справжнім сюрпризом.

Окрім еміра Катару, його дружини та їхньої делегації, на престижному заході також були присутні король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям та Кейт Міддлтон. Девід сидів поруч з лідером британської опозиції Кемі Баденох і президентом футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" Нассером Аль-Хелаїфі.

Бекхеми здивували несподіваною появою в Букінгемському палаці - фото 1
Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: Reuters
Бекхеми здивували несподіваною появою в Букінгемському палаці - фото 2
Девід та Вікторія Бекхеми в Букінгемському палаці. Фото: Reuters

Хоча Девід був присутній на кількох попередніх королівських заходах, а в 2017 році отримав звання OBE (Офіцер Ордена Британської імперії), у вівторок його вперше запросили на державний банкет. Втім, футболіст вже давно має зв'язки з королівською родиною.  Цього року співвласник клубу "Інтер Майамі" був призначений послом Королівського фонду і допомагав принцу Вільяму у зборі коштів для лондонської санітарної авіації.

Нагадаємо, Девід Бекхем хоче продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі. Також ми писали, що Бекхеми обурилися поведінкою принца Гаррі та Меган Маркл.

Великобританія Девід Бекхем Вікторія Бекхем Катар королівська родина

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