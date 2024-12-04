Дэвид и Виктория Бекхэмы посетили пир в Букингемском дворце

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Бывший футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория Бекхэм появились в Букингемском дворце в изысканных образах. Звездные супруги посетили государственный банкет в честь эмира Катара.

Об этом сообщает People.

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Во вторник, 3 декабря, Дэвид и Виктория были среди уважаемых гостей, приветствовавших шейха Катара Тамима бин Хамада Аль Тани и его жену, Ее Высочество шейха Джавахер бин Хамад бин Сухайм Аль Тани, прибывших в Великобританию.

О присутствии Бекхэмов не было объявлено до начала мероприятия, и их появление стало настоящим сюрпризом.

Кроме эмира Катара, его жены и их делегации, на престижном мероприятии также присутствовали король Чарльз, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Дэвид сидел рядом с лидером британской оппозиции Кэми Баденох и президентом футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассером Аль-Хелаифи.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Дэвид и Виктория Бекхэм в Букингемском дворце. Фото: Reuters

Хотя Дэвид присутствовал на нескольких предыдущих королевских мероприятиях, а в 2017 г. получил звание OBE (Офицер Ордена Британской империи), во вторник его впервые пригласили на государственный банкет. Впрочем, у футболиста уже давно есть связи с королевской семьей. В этом году совладелец клуба "Интер Майами" был назначен послом Королевского фонда и помогал принцу Уильяму в сборе средств для лондонской санитарной авиации.

Напомним, Дэвид Бекхэм хочет продолжить сотрудничество с Лионелем Месси. Также мы писали, что Бекхэмы возмутились поведением принца Гарри и Мегана Маркл.