Белла Хадід позбавилася зайвих дев'яти кілограмів – в чому секрет

Відома американська супермодель Белла Хадід під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Молода американська супермодель Белла Хадід розповіла, як їй вдалося схуднути на дев’ять кілограмів. Як стверджує одна з найгарніших моделей світу, позбавитися зайвої ваги їй допомогло правильне харчування та фізичні вправи.

Про це повідомляє Pinkvilla.

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Спочатку американська модель важила 65 кілограмів, тому вона почала намагатися худнути. Так, щоб досягти результатів, Белла Хадід почала правильно харчуватися та робити різні фізичні вправи.

Справа в тому, що вага американської моделі – досить нестабільна, тому що вона в неї постійно змінювалася. Але дівчина вирішила серйозно до цього поставитися та поєднати правильне харчування з фізичним навантаженням, що є ефективним методом при схудненні.

Белла Хадід вживала їжу, яка містить маленьку кількість вуглеводів та велику кількість білка.

Американська супермодель Белла Хадід під час коментарів своїх образів. Фото: скріншот з YouTube

Чим харчується американська модель?

Так, дівчина вживала натуральний йогурт, ожину, малину, чорницю, моркву, хумус тощо. На сніданок вона готує собі яйця з шинкою, на обід робить рибні та овочеві страви, а також макарони, курку або коричневий рис, на вечерю – тушковану капусту, а на перекус вибирає селеру.

Крім того, Белла Хадід вживає зелені соки, які підтримують мікробіоту кишківника та надають корисні речовини. Також американська модель п’є смузі або протеїновий напій.

Американська модель Белла Хадід під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Які вправи робить Белла Хадід?

Щоб схуднути, американська супермодель робила кардіо, поєднуючи із силовими тренуваннями. Після розтяжки вона бігає від семи до десяти хвилин, після чого робить силові вправи.

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