Белла Хадид избавилась от лишних девяти килограмм – в чем секрет

Белла Хадид похудела на девять килограмм: как ей это удалось
Молодая американская супермодель Белла Хадид рассказала, как ей удалось похудеть на девять килограмм. Как утверждает одна из самых красивых моделей мира, избавиться от лишнего веса ей помогло правильное питание и физические упражнения.
Об этом сообщает Pinkvilla.
Сначала американская модель весила 65 килограмм, поэтому она начала пытаться худеть. Так, чтобы добиться результатов, Белла Хадид начала правильно питаться и делать разные физические упражнения.
Дело в том, что вес американской модели – достаточно нестабильный, потому что он у нее постоянно менялся. Но девушка решила серьезно к этому отнестись и соединить правильное питание с физической нагрузкой, что является эффективным методом похудения.
Белла Хадид употребляла пищу, содержащую небольшое количество углеводов и большое количество белка.
Чем питается американская модель?
Так, девушка употребляла натуральный йогурт, ежевику, малину, чернику, морковь, хумус и т.д. На завтрак она готовит яйца с ветчиной, на обед делает рыбные и овощные блюда, а также макароны, курицу или коричневый рис, на ужин – тушеную капусту, а на перекус выбирает сельдерей.
Кроме того, Белла Хадид употребляет зеленые соки, которые поддерживают микробиот кишечника и предоставляют полезные вещества. Также американская модель пьет смузи или протеиновый напиток.
Какие упражнения делает Белла Хадид?
Чтобы похудеть, американская супермодель делала кардио, совмещая с силовыми тренировками. После растяжки она бегает от семи до десяти минут, после чего делает силовые упражнения.
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