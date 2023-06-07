Белла Хадид избавилась от лишних девяти килограмм – в чем секрет

Известная американская супермодель Белла Хадид во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая американская супермодель Белла Хадид рассказала, как ей удалось похудеть на девять килограмм. Как утверждает одна из самых красивых моделей мира, избавиться от лишнего веса ей помогло правильное питание и физические упражнения.

Об этом сообщает Pinkvilla.

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Сначала американская модель весила 65 килограмм, поэтому она начала пытаться худеть. Так, чтобы добиться результатов, Белла Хадид начала правильно питаться и делать разные физические упражнения.

Дело в том, что вес американской модели – достаточно нестабильный, потому что он у нее постоянно менялся. Но девушка решила серьезно к этому отнестись и соединить правильное питание с физической нагрузкой, что является эффективным методом похудения.

Белла Хадид употребляла пищу, содержащую небольшое количество углеводов и большое количество белка.

Американская супермодель Белла Хадид во время комментариев своих образов. Фото: скриншот с YouTube

Чем питается американская модель?

Так, девушка употребляла натуральный йогурт, ежевику, малину, чернику, морковь, хумус и т.д. На завтрак она готовит яйца с ветчиной, на обед делает рыбные и овощные блюда, а также макароны, курицу или коричневый рис, на ужин – тушеную капусту, а на перекус выбирает сельдерей.

Кроме того, Белла Хадид употребляет зеленые соки, которые поддерживают микробиот кишечника и предоставляют полезные вещества. Также американская модель пьет смузи или протеиновый напиток.

Американская модель Белла Хадид во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Какие упражнения делает Белла Хадид?

Чтобы похудеть, американская супермодель делала кардио, совмещая с силовыми тренировками. После растяжки она бегает от семи до десяти минут, после чего делает силовые упражнения.

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