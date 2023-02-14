Бенксі присвятив нову роботу проблемі домашнього насилля

До Дня закоханих Бенксі оприлюднив картину "Макіяж до Дня Валентина"

Відомий британський анонімний художник Бенксі відзначив День святого Валентина новою роботою. Новий малюнок присвячений проблемі сімейного насилля.

Про це повідомив офіційний Instagram-акаунт Бенксі.

Нова робота Бенксі

Відомий британський вуличний художник Бенксі створив нову роботу, присвячену сімейному насильству.

Інформація про цю роботу була опублікована 14 лютого, у День святого Валентина.

Деталі роботи

На одному із фото можна побачити назву роботи — "Макіяж до Дня Валентина".

На малюнку можна побачити, який "макіяж" має на увазі автор. Це синець під оком жінки, який очевидно є наслідком дій чоловіка.

Самого чоловіка на малюнку немає, є лише ноги, що стирчать із "сміттєвого ящика", який символізує стара морозильна камера.

Нагадаємо, що всесвітньо відомий британський вуличний художник Бенксі створив 50 малюнків-трафаретів та продасть їх через сайт благодійного фонду. Всі отримані кошти підуть на допомогу для України.

Фото: Instagram Бенксі