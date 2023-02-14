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Бенкси ко Дню святого Валентина создал граффити, посвященное проблеме домашнего насилия

14 февраля 2023 13:39
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Бэнкси посвятил новую работу проблеме домашнего насилия
Ко Дню влюбленных Бенкси обнародовал картину "Макияж ко Дню Валентина"
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Известный британский анонимный художник Бенкси отметил День святого Валентина новой работой. Новый рисунок посвящен проблеме семейного насилия.

Об этом сообщил официальный Instagram-аккаунт Бэнкси.

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Новая работа Бенкси

Известный британский уличный художник Бенкси создал новую работу, посвященную семейному насилию.

Информация об этой работе была опубликована 14 февраля в День святого Валентина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Banksy (@banksy)

Детали работы

На одном из фото можно увидеть название работы — "Макияж ко Дню Валентина".

На рисунке можно увидеть, какой "макияж" подразумевает автор. Это синяк под глазом женщины, который, очевидно, является следствием действий мужчины.

Работа Бенкси, посвященная домашнему насилию

Самого мужчины на рисунке нет, есть только торчащие из мусорного ящика ноги, который символизирует старая морозильная камера.

Напомним, что всемирно известный британский уличный художник Бенкси создал 50 рисунков-трафаретов и продаст их через сайт благотворительного фонда. Все вырученные средства пойдут на помощь для Украины.

Фото: Instagram Бенкси

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