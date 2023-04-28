Без неї б не було гурту Måneskin: цікаві факти з життя бас-гітаристки Вікторії де Анджеліс

Учасники гурту Måneskin Дам'яно Давід та Вікторія де Анджеліс. Фото: Instagram/vicdeangelis

Сьогодні, 28 квітня, свій день народження святкує єдина дівчина в популярній італійській групі Måneskin, бас-гітаристка Вікторія де Анджеліс. Переможниці пісенного конкурсу "Євробачення-2021" виповнилось 23 роки.

Новини.LIVE розкаже цікаві факти з життя молодої, але вже всесвітньовідомої рок-зірки.

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Не одразу стала грати на бас-гітарі

Вікторія зізналась, що інтуїтивно почала грати саме на гітарі у вісім років. Потім вона пішла навчатись у музичну школу, де викладач запропонував їй пограти на бас-гітарі. Після цього майбутня зірка точно зрозуміла, що гратиме саме на цьому інструменті.

Вікторії сподобався звук, а також суміш мелодії та ритму, яка виходить при виконанні. За її словами, бас дозволяє утримувати темп, проте на відміну від просто ритмічного інструменту, наприклад барабана, створює гарне звучання.

Без неї не було б Måneskin

Вікторія з дитинства навчалася у музичній школі. Тоді вона й вирішила створити гурт. Спроб було декілька. В одному з перших гуртів, який вона зібрала, був і теперішній фронтмен Måneskin Дам'яно Давід. Втім, на той момент він хотів робити попмузика, а Вікторію та інших учасників колективу приваблював метал. Тож вони розійшлися.

2015 року Вікторія в ліцеї потоваришувала з Томасом Раджі, нинішнім гітаристом Måneskin. Вони вирішили створити гурт, і пізніше Вікторія знову запросила туди Дам'яно, який навчався у цьому ж ліцеї і вже встиг змінити свої музичні уподобання. Четвертого учасника команди, барабанщика Ітана Торкіо, музиканти знайшли, розмістивши оголошення у Facebook.

Вона вигадала назву гурту

Вікторія народилася 2000 року в Римі (Італія), втім її матір — данка. Дівчина знає данську мову, і саме тому в італійської групи така незвичайна назва. Спочатку квартет виступав без назви. Але прийшов час, коли його потрібно було терміново вигадати, щоб взяти участь у музичному конкурсі.

Увечері перед виступом назви все не було, і тоді решта учасників попросила Вікторію сказати кілька слів по-датськи. Сама гітаристка каже, що вже не пам'ятає, які ще були варіанти, тому що їй сподобалося слово måneskin, що в перекладі означає "місячне світло".

Інші учасники колективу жартома називають її "мамою Måneskin", тому що Вікторія приймає багато серйозних рішень. Найімовірніше в компанії хлопців рокерів інакше не може бути. Тепер це прізвисько закріпилося за нею серед фанатів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Måneskin влаштував гучне весілля та презентував лірик-відео про війну в Україні. Також ми розповідали, що соліст Måneskin у день народження змінив зачіску на честь відомого бренду одягу.