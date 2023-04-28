Без нее не было бы группы Måneskin: интересные факты из жизни бас-гитаристки Виктории де Анджелис

Участники группы Måneskin Дамияно Давид и Виктория де Анджелис. Фото: Instagram/vicdeangelis

Сегодня, 28 апреля, свой день рождения празднует единственная девушка в популярной итальянской группе Måneskin, бас-гитаристка Виктория де Анджелис. Победительнице песенного конкурса "Евровидение-2021" исполнилось 23 года.

Новини.LIVE расскажет интересные факты из жизни молодой, но уже всемирно известной рок-звезды.

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Не сразу стала играть на бас-гитаре

Виктория призналась, что интуитивно начала играть именно на гитаре в восемь лет. Затем она пошла учиться в музыкальную школу, где преподаватель предложил ей поиграть на бас-гитаре. После этого будущая взезда точно поняла, что будет играть на этом инструменте.

Виктории понравился звук, а также смесь мелодии и ритма, выходящая при исполнении. По ее словам, бас позволяет удерживать темп, однако в отличие от просто ритмичного инструмента, например барабана, создает хорошее звучание.

Без нее не было бы Måneskin

Виктория с детства училась в музыкальной школе. Тогда она решила создать группу. Попыток было несколько. В одной из первых групп, которую она собрала, был и нынешний фронтмен Måneskin Дамияно Давид. Впрочем, на тот момент он хотел делать поп-музыку, а Викторию и других участников коллектива привлекал металл. Они разошлись.

В 2015 году Виктория в лицее подружилась с Томасом Раджи, нынешним гитаристом Måneskin. Они решили создать группу, и позже Виктория снова пригласила туда Дамияно, который учился в этом же лицее и уже успел сменить свои музыкальные предпочтения. Четвертого участника команды, барабанщика Итана Торкио, музыканты нашли, разместив объявления в Facebook.

Она придумала название группы

Виктория родилась в 2000 году в Риме (Италия), впрочем, ее мать — датчанка. Девушка знает датский язык, и именно поэтому у итальянской группы такое необычное название. Поначалу квартет выступал без названия. Но пришло время, когда его нужно было срочно придумать, чтобы поучаствовать в музыкальном конкурсе.

Вечером перед выступлением названия все не было, и тогда остальные участники попросили Викторию сказать несколько слов на датском. Сама гитаристка говорит, что уже не помнит, какие еще были варианты, потому что ей понравилось слово måneskin, что в переводе означает "лунный свет".

Другие участники коллектива в шутку называют ее "мамой Måneskin", потому что Виктория принимает много серьезных решений. Скорее всего в компании парней рокеров иначе не может быть. Теперь это прозвище закрепилось за ней среди фанатов.

Напомним, ранее мы писали, что группа Måneskin устроила громкую свадьбу и презентовала лирик-видео о войне в Украине. Также мы рассказывали, что солист Måneskin в день рождения сменил прическу в честь известного бренда одежды.