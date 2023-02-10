Співачка SZA стала жінкою 2023 року за версією Billboard

Премія Billboard Women in Music Awards визначилась з переможницею

Цей рік тільки-но нещодавно розпочався, а деякі видання вже обирають та оголошують найкращих у тій чи іншій сфері за 2023-й. Так, наприклад, щотижневий американський журнал Billboard, присвячений музичній індустрії, назвав жінку року.

Про це повідомляється на сайті видання.

Деталі

Жінкою року Billboard стала американська соул-виконавиця SZA. За словами редакції, це стало завдяки її вірусним трекам у TikTok, перемогу на премії "Ґреммі". Також її другий альбом S.O.S. сім тижнів очолював найпрестижніший чарт Billboard 200.

Нагорода буде вручена 33-річній зірці на церемонії Billboard Women in Music Awards, яка відбудеться 1 березня в YouTube Theatre у Голлівуд-парку в Лос-Анджелесі (США).

SZA приєдналася до попередніх лауреаток премії "Жінка року", серед яких Олівія Родріго (2022), Карді Бі (2020), Біллі Айліш (2019), Аріана Гранде (2018), Селена Гомес (2017), Мадонна (2016), Леді Гага (2015) та Тейлор Свіфт (2014).

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Беойнсе встановила історичний рекорд на нещодавній премії "Ґреммі". Також ми розповідали, що Jerry Heil отримала нагороду на престижній музичній премії Music Moves Europe Awards.