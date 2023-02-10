Певица SZA стала женщиной 2023 года по версии Billboard

Премия Billboard Women in Music Awards определилась с победительницей

Этот год только недавно начался, а некоторые издания уже выбирают и объявляют лучших в той или иной сфере за 2023-й. Так, например, еженедельный американский журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, назвал женщину года.

Об этом сообщается на сайте издания.

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Женщиной года Billboard стала американская соул-исполнительница SZA. По словам редакции, это стало благодаря ее вирусным трекам в TikTok, победе на премии "Грэмми". Также ее второй альбом S.O.S. семь недель возглавлял самый престижный чарт Billboard 200.

Награда будет вручена 33-летней звезде на церемонии Billboard Women in Music Awards, которая состоится 1 марта в YouTube Theatre в Голливуд-парке в Лос-Анджелесе (США).

SZA присоединилась к предыдущим лауреаткам премии "Женщина года", среди которых Оливия Родриго (2022), Карди Би (2020), Билли Айлиш (2019), Ариана Гранде (2018), Селена Гомес (2017), Мадонна (2016), Леди Гага (2015) и Тейлор Свифт (2014).

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Беойнсе установила исторический рекорд на недавней премии "Грэмми". Также мы рассказывали, что Jerry Heil получила награду на престижной музыкальной премии Music Moves Europe Awards.