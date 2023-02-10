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Billboard назвал женщину 2023 года: она присоединилась к Мадонне, Леди Гаге, Карди Би и другим звездам

10 февраля 2023 18:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица SZA стала женщиной 2023 года по версии Billboard
Премия Billboard Women in Music Awards определилась с победительницей
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Этот год только недавно начался, а некоторые издания уже выбирают и объявляют лучших в той или иной сфере за 2023-й. Так, например, еженедельный американский журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, назвал женщину года.

Об этом сообщается на сайте издания.

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Подробности

Женщиной года Billboard стала американская соул-исполнительница SZA. По словам редакции, это стало благодаря ее вирусным трекам в TikTok, победе на премии "Грэмми". Также ее второй альбом S.O.S. семь недель возглавлял самый престижный чарт Billboard 200.

Награда будет вручена 33-летней звезде на церемонии Billboard Women in Music Awards, которая состоится 1 марта в YouTube Theatre в Голливуд-парке в Лос-Анджелесе (США).

SZA присоединилась к предыдущим лауреаткам премии "Женщина года", среди которых Оливия Родриго (2022), Карди Би (2020), Билли Айлиш (2019), Ариана Гранде (2018), Селена Гомес (2017), Мадонна (2016), Леди Гага (2015) и Тейлор Свифт (2014).

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Беойнсе установила исторический рекорд на недавней премии "Грэмми". Также мы рассказывали, что Jerry Heil получила награду на престижной музыкальной премии Music Moves Europe Awards.

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