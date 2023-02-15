Біллі Айліш взяла інтерв'ю у Лани Дель Рей — про що спілкувалися

Біллі Айліш взяла інтерв'ю у Лани Дель Рей для відомого глянцю: про що поспілкувалися
Американська співачка Лана Дель Рей знялася для обкладинки березневого номера журналу Interview. Інтерв’ю в неї взяла її давня шанувальниця та колега Біллі Айліш.
Розмова доступна на сайті видання.
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Деталі
Біллі Айліш зізналася, що Лана є одним із кумирів її дитинства — на заставці її першого айфона навіть стояло фото Дель Рей. Обидві співачки, у яких 16-річна різниця у віці, заявили, що обожнюють творчість одна одної. До речі, Лана сама попросила співробітників журналу, щоби інтерв'ю у неї взяла саме Біллі.
У розмові Дель Рей зізналася, що велику частину життя вона проводить на самоті, сидячи за своїм столом, розмірковує та пише.
"Деякі пісні з нового альбому дуже довгі та багатослівні, такі як Kintsugi та Fingers", — поділилася співачка.
У розмові Біллі Айліш вирішила торкнутися теми хейту і поцікавилася, як Лана ставиться до критики та оцінок своєї творчості.
"Мені ніколи не подобалося робити щось у відповідь на щось, засноване на страху або на тому, що люди думають про мене. Головне, щоб моя творчість подобалася мені і людям у моєму колі. Спілкуйтеся з хорошими людьми", — заявила вона.
В інтерв'ю Дель Рей розповіла про свій новий альбом Did You Know That's a Tunnel Under Ocean Blvd, реліз якого заплановано на 24 березня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Злата Огнєвіч відреагувала на звинувачення у плагіаті пісні Біллі Айліш.