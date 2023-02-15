Билли Айлиш взяла интервью у Ланы Дель Рэй — о чем общались

Билли Айлиш взяла интервью у Ланы Дель Рэй для известного глянца: о чем пообщались
Американская певица Лана Дель Рэй снялась для обложки мартовского номера журнала Interview. Интервью у нее взяла ее давняя поклонница и коллега Билли Айлиш.
Разговор доступен на сайте издания.
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Билли Айлиш призналась, что Лана является одним из кумиров ее детства — на заставке ее первого айфона даже стояло фото Дель Рэй. Обе певицы, у которых 16-летняя разница в возрасте, заявили, что обожают творчество друг друга. Кстати, Лана сама попросила сотрудников журнала, чтобы интервью у нее взяла именно Билли.
В разговоре Дель Рэй призналась, что большую часть жизни она проводит в одиночестве, сидя за своим столом, размышляет и пишет.
"Некоторые песни из нового альбома очень длинные и многословные, такие как Kintsugi и Fingers", — поделилась певица.
В разговоре Билли Айлиш решила затронуть тему хейта и поинтересовалась, как Лана относится к критике и оценкам своего творчества.
"Мне никогда не нравилось делать что-то в ответ на что-то, основанное на страхе или на том, что люди думают обо мне. Главное, чтобы мое творчество нравилось мне и людям в моем кругу. Общайтесь с хорошими людьми", — заявила она.
В интервью Дель Рэй рассказала о своем новом альбоме Did You Know That's a Tunnel Under Ocean Blvd, релиз которого запланирован на 24 марта.
Напомним, ранее мы писали, что певица Злата Огневич отреагировала на обвинения в плагиате песни Билли Айлиш.