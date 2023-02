Билли Айлиш взяла интервью у Ланы Дель Рэй — о чем общались

Американская певица Билли Айлиш

Американская певица Лана Дель Рэй снялась для обложки мартовского номера журнала Interview. Интервью у нее взяла ее давняя поклонница и коллега Билли Айлиш.

Разговор доступен на сайте издания.

Подробности

Билли Айлиш призналась, что Лана является одним из кумиров ее детства — на заставке ее первого айфона даже стояло фото Дель Рэй. Обе певицы, у которых 16-летняя разница в возрасте, заявили, что обожают творчество друг друга. Кстати, Лана сама попросила сотрудников журнала, чтобы интервью у нее взяла именно Билли.

В разговоре Дель Рэй призналась, что большую часть жизни она проводит в одиночестве, сидя за своим столом, размышляет и пишет.

"Некоторые песни из нового альбома очень длинные и многословные, такие как Kintsugi и Fingers", — поделилась певица.

В разговоре Билли Айлиш решила затронуть тему хейта и поинтересовалась, как Лана относится к критике и оценкам своего творчества.

"Мне никогда не нравилось делать что-то в ответ на что-то, основанное на страхе или на том, что люди думают обо мне. Главное, чтобы мое творчество нравилось мне и людям в моем кругу. Общайтесь с хорошими людьми", — заявила она.

В интервью Дель Рэй рассказала о своем новом альбоме Did You Know That's a Tunnel Under Ocean Blvd, релиз которого запланирован на 24 марта.

