Біограф Меган Маркл і принца Гаррі написав нову скандальну книгу про королівську сім'ю

Королівська родина Великої Британії. Фото: SussexRoyal

Біограф Меган Маркл і принца Гаррі Омід Скобі написав нову скандальну книгу "Фінал гри" про королівську сім'ю. Але вихід "Фінал гри" поки що відтерміновується і скоро, як кажуть критики, вона розповідатиме про сумний стан справ самого Гаррі, а не його родичів.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Очікується, що 21 листопада Омід Скобі опублікує свою власну відверту книгу про монархію. Вихід книги відклали на три місяці, вона мала вийти в серпні.

У новій книзі "Фінал гри" (Endgame), як пообіцяв Скобі, міститиметься "глибоке розслідування" про "боротьбу за виживання" королівської сім'ї. Автор повідомив, що книжка буде сповнена "унікальної проникливості та ексклюзивних одкровень".

Обкладинка книги "Фінал гри". Фото: Instagram Omid Scobie

"8 вересня 2022 року світ завмер, коли з'явилися новини про смерть королеви Єлизавети II. Її смерть зруйнувала захисний щит, що оточував найвідомішу у світі сім'ю. Давня криза довіри до британської монархії почала виходити на поверхню", — зазначив Омід Скобі.

Раніше Омід Скобі прославився, коли написав у співавторстві з Керолін Дюран "Здобуття свободи", історію про те, як герцоги Сассекські пішли з посади старших членів королівської сім'ї.

"Він пише про королівську сім'ю, а також є неофіційним представником Гаррі та Меган, тож варто чекати чогось скандального", — сказав королівський біограф Річард Фітцуільямс.

Фітцуільям зазначив, що не знає, як Омід міг отримати цю інформацію, адже, за його словами, "жодне авторитетне королівське джерело не стало б розмовляти з Омідом Скобі". Також біограф додав, що навряд чи новий твір Скобі читачі сприйматимуть серйозно.

Рупор Сассексів

Коли на прилавках з'явилася книжка "Здобуття свободи", Оміда називали другом герцогів Сассекських. А під час слухання у Високому суді Лондона він заперечував, що особисто спілкувався з Меган і Гаррі. Зараз принц Гаррі та Меган Маркл переживають не найкращі часи. З ними розірвала контракт компанія Spotify, а Netflix відкинув більшість їхніх пропозицій про спільні проєкти.

"Це таблоїди називають мене другом принца і особливо зараз. Я ніколи не спілкувався з ним. Я буквально представник преси, який виконує свою роботу. Мене називають другом, рупором, чирлідером Сассексів, у той час як мій підхід нічим не відрізняється від підходу будь-якого іншого королівського кореспондента, який працює в цій сфері", — заявив Омід.

Нагадаємо, герцог і герцогиня Сассекські з'явились у культовому мультсераіалі Family Guy. В епізоді з останньої серії, головний герой Пітер Гріффін порівнює себе з королівським подружжям, яке залишило посаду працюючих членів британської королівської родини у 2020 році, щоб переїхати до США.