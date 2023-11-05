Биограф Меган Маркл и принца Гарри написал новую скандальную книгу о королевской семье

Королевская семья Великобритании. Фото: SussexRoyal

Биограф Меган Маркл и принца Гарри Омид Скоби написал новую скандальную книгу "Финал игры" о королевской семье. Но выход "Финал игры" пока откладывается и скоро, как говорят критики, она будет рассказывать о печальном положении дел самого Гарри, а не его родственников.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Ожидается, что 21 ноября Омид Скоби опубликует свою откровенную книгу о монархии. Выход книги отложили на три месяца, она должна была выйти в августе.

В новой книге "Финал игры" (Endgame), как пообещал Скоби, будет содержаться "глубокое расследование" о "борьбе за выживание" королевской семьи. Автор сообщил, что книга будет полна "уникальной проницательности и эксклюзивных откровений".

Обложка книги "Финал игры". Фото: Instagram Omid Scobie

"8 сентября 2022 года мир замер, когда появились новости о смерти королевы Елизаветы II. Ее смерть разрушила защитный щит, окружавший самую известную в мире семью. Древний кризис доверия к британской монархии начал выходить на поверхность", — отметил Омид Скоби.

Ранее Омид Скоби прославился, когда написал в соавторстве с Кэролин Дюран "Обретение свободы", историю о том, как герцоги Сассекские ушли с поста старших членов королевской семьи.

"Он пишет о королевской семье, а также является неофициальным представителем Гарри и Меган, поэтому стоит ожидать чего-нибудь скандального", — сказал королевский биограф Ричард Фитцуильямс.

Фитцуильям отметил, что не знает, как Омид мог получить эту информацию, ведь, по его словам, "ни один авторитетный королевский источник не стал бы разговаривать с Омидом Скоби". Также биограф добавил, что вряд ли новое произведение Скоби читатели будут воспринимать всерьез.

Рупор Сассексов

Когда на прилавках появилась книга "Обретение свободы", Омида называли другом герцогов Сассекских. Во время слушания в Высоком суде Лондона он отрицал, что лично общался с Меган и Гарри. Сейчас принц Гарри и Меган Маркл переживают не самое лучшее время. С ними разорвала контракт компания Spotify, а Netflix отверг большинство их предложений о совместных проектах.

"Это таблоиды называют меня другом принца и особенно сейчас. Я никогда не общался с ним. Я буквально представитель прессы, который выполняет свою работу. Меня называют другом, рупором, чирлидером Сассексом, в то время как мой подход ничем не отличается от любого другого королевского корреспондента, работающего в этой сфере", — заявил Омид.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские появились в культовом мультсериале Family Guy. В эпизоде из последней серии, главный герой Питер Гриффин сравнивает себя с королевскими супругами, которые покинули должность работающих членов британской королевской семьи в 2020 году, чтобы переехать в США.