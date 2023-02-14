Бойфренд Наді Дорофєєвої ресторатор Міша Кацурін опублікував відверті фото з поцілунками

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та ресторатор, блогер Міша Кацурін

Одна з найобговорюваніших зіркових пар в українському шоу-бізнесі, співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та ресторатор, блогер Міша Кацурін підлили масла в вогонь публікацією відвертих фото у соцмережах. Шанувальники знову розділилися на два табори та пишуть коментарі під знімками.

Публікацію на своїй сторінці в Instagram Міша Кацурін.

Деталі

Ресторатор виклав три фотографії, на яких він цілується з Надею. Враховуючи розлучення співачки з шоуменом Володимиром Дантесом на початку повномасштабної війни, а також те, що той своєю чергою почав зустрічатися з колишньою дружиною Міши, бізнесвумен Дашею Кацуріною, шанувальники не можуть залишити цю історію без обговорень.

"Не відривався б ні на секунду", — лаконічно підписав фото Кацурін. На що деякі користувачі дорікнули йому.

Не мені тебе судити, але ти б краще від дітей своїх не "відривався б ні на секунду". Хоча ти маєш рацію. У них тепер варіант кращий! Навіщо ця показуха. Ганьбився б вже сам собі тихенько

Складається враження, що якби Дантес не виклав зранку фотку Даші, цього допису "подивіться як я цілую Надю х3" не було б

Свінгери! Тобі колишню Дантеса, а йому твою колишню! Так не обов'язково ж було розлучатися. Сподіваюся діти не страждатимуть, хоча це утопія.

Друга половина шанувальників підтримала зіркову парочку.

Господи у нас що, 16 століття, або СРСР чи Північна Корея? Люди собі люблять і їм афігєнно. Чи це не класно? Любов врятує світ!

Ви — точне втілення справжньої та безумовної любові

Серце йокнуло коли вас побачила

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дорофєєва показала, як записувала з бойфрендом Кацуріним їхню першу спільну пісню "Щоб не було".