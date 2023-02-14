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Бойфренд Дорофеевой опубликовал откровенные фото с поцелуями: пользователи соцсетей разделились

14 февраля 2023 18:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бойфренд Нади Дорофеевой ресторатор Миша Кацурин опубликовал откровенные фото с поцелуями
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Одна из обсуждаемых звездных пар в украинском шоу-бизнесе, певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин подлили масла в огонь публикацией откровенных фото в соцсетях. Поклонники снова разделились на два лагеря и пишут комментарии под снимками.

Публикацию на своей странице в Instagram Миша Кацурин.

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Подробности

Ресторатор выложил три фотографии, на которых он целуется с Надей. Учитывая развод певицы с шоуменом Владимиром Дантесом в начале полномасштабной войны, а также то, что тот в свою очередь стал встречаться с бывшей женой Миши, бизнесвумен Дашей Кацуриной, поклонники не могут оставить эту историю без обсуждений.

"Не отрывался бы ни на секунду", — лаконично подписал фото Кацурин. На что некоторые пользователи упрекнули его.

  • Не мне тебя судить, но ты бы лучше от детей своих не "отрывался бы ни на секунду". Хотя ты прав. У них теперь вариант лучше! Зачем эта показуха. Позорился бы уже сам себе тихонько
  • Создается впечатление, что если бы Дантес не выложил утром фотку Даши, этого сообщения "посмотрите как я целую Надю х3" не было бы
  • Свингеры! Тебе бывшую Дантесу, а ему твою бывшую! Так не обязательно было разводиться. Надеюсь, дети не будут страдать, хотя это утопия.

Вторая половина поклонников поддержала звездную парочку.

  • Господи у нас что, 16 век, или СССР или Северная Корея? Люди себе любят и им афигенно. Не классно ли это? Любовь спасет мир!
  • Вы — точное воплощение настоящей и безусловной любви
  • Сердце окнуло когда вас увидела

Напомним, ранее мы писали, что Дорофеева показала, как записывала с бойфрендом Кацуриным их первую общую песню "Щоб не було".

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