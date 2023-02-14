Бойфренд Нади Дорофеевой ресторатор Миша Кацурин опубликовал откровенные фото с поцелуями

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин

Одна из обсуждаемых звездных пар в украинском шоу-бизнесе, певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин подлили масла в огонь публикацией откровенных фото в соцсетях. Поклонники снова разделились на два лагеря и пишут комментарии под снимками.

Публикацию на своей странице в Instagram Миша Кацурин.

Подробности

Ресторатор выложил три фотографии, на которых он целуется с Надей. Учитывая развод певицы с шоуменом Владимиром Дантесом в начале полномасштабной войны, а также то, что тот в свою очередь стал встречаться с бывшей женой Миши, бизнесвумен Дашей Кацуриной, поклонники не могут оставить эту историю без обсуждений.

"Не отрывался бы ни на секунду", — лаконично подписал фото Кацурин. На что некоторые пользователи упрекнули его.

Не мне тебя судить, но ты бы лучше от детей своих не "отрывался бы ни на секунду". Хотя ты прав. У них теперь вариант лучше! Зачем эта показуха. Позорился бы уже сам себе тихонько

Создается впечатление, что если бы Дантес не выложил утром фотку Даши, этого сообщения "посмотрите как я целую Надю х3" не было бы

Свингеры! Тебе бывшую Дантесу, а ему твою бывшую! Так не обязательно было разводиться. Надеюсь, дети не будут страдать, хотя это утопия.

Вторая половина поклонников поддержала звездную парочку.

Господи у нас что, 16 век, или СССР или Северная Корея? Люди себе любят и им афигенно. Не классно ли это? Любовь спасет мир!

Вы — точное воплощение настоящей и безусловной любви

Сердце окнуло когда вас увидела

Напомним, ранее мы писали, что Дорофеева показала, как записывала с бойфрендом Кацуриным их первую общую песню "Щоб не було".