Бред Пітт познайомив свою нову дівчину з дітьми

Голлівудський актор Бред Пітт

Наприкінці минулого року голлівудський актор Бред Пітт відсвяткував подвійний день народження зі своєю новою дівчиною, фітнес-тренеркою Інес де Рамон. Вона молодша за нього на 30 років. У зіркової парочки все серйозно.

Про це з посиланням на власні джерела з оточення Бреда та Інес повідомляє видання Daily Mail.

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Бред Пітт підтримує нову пасію на тлі розлучення: зараз Інес де Рамон розлучається з чоловіком, зіркою "Щоденників вампіра" Полом Уеслі. Про розставання вони оголосили ще минулого року.

Інес де Рамон та Пол Уелсі

"Інес також підтримує Бреда. Він все ще переживає неприємне розлучення з Анджеліною. Вони насправді зблизилися через розставання зі своїми колишніми. Інес знайома з більшістю його дітей", — розповів близький друг актора.

За словами інсайдера, Бреду Пітту байдуже, що Анджеліна Джолі думає про його нові стосунки.

"Йому начхати, що думає Енджі, він хоче, щоб вона знала, що він щасливий з іншою. Стосунки Бреда з Енджі були катастрофою, а з Інес все навпаки. В неї немає драми, вона дуже стримана", — підсумувало джерело Daily Mail.

У Пітта та Джолі шестеро дітей: прийомні Пакс, Меддокс, Захара та біологічні Шайло, Вів'єн та Нокс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бред Пітт здійснив важливу для себе фінансову операцію. Він продав контрольний пакет акцій знаменитої в Голлівуді продюсерської компанії Plan B.