Брэд Питт познакомил свою новую девушку с детьми
В конце прошлого года голливудский актер Брэд Питт отметил двойной день рождения со своей новой девушкой, фитнес-тренером Инес де Рамон. Она младше его на 30 лет. У звездной парочки все серьезно.
Об этом со ссылкой на собственные источники из окружения Брэда и Инес сообщает издание Daily Mail.
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Брэд Питт поддерживает новую пассию на фоне развода: сейчас Инес де Рамон разводится с мужем, звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли. О расставании они объявили еще в прошлом году.
"Инес также поддерживает Брэда. Он все еще переживает неприятный развод с Анджелиной. Они на самом деле сблизились из-за расставания со своими бывшими. Инес знакома с большинством его детей", — рассказал близкий друг актера.
По словам инсайдера, Брэду Питту безразлично, что Анджелина Джоли думает о его новых отношениях.
"Ему наплевать, что думает Энджи, он хочет, чтобы она знала, что он счастлив с другой. Отношения Брэда с Энджи были катастрофой, а с Инес все наоборот. У нее нет драмы, она очень сдержанна", — подытожил источник Daily Mail.
У Питта и Джоли шестеро детей: приемные Пакс, Мэддокс, Захара и биологические Шайло, Вивьен и Нокс.
Напомним, ранее мы писали, что Брэд Питт совершил важную для себя финансовую операцию. Он продал контрольный пакет акций знаменитой в Голливуде продюсерской компании Plan B.