Доньки Брюса Вілліса провели із ним День подяки — фото

Актор Брюс Вілліс разом з доньками Скаут і Таллулою. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Важкохворий Брюс Вілліс показався разом з доньками Таллулою і Скаут. Актор відсвяткував в родинному колі День подяки.

Про це пише Page Six.

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Доньки Брюса Вілліса Скаут і Таллула Вілліс зачарували шанувальників зворушливими кадрами, зробленими під час святкування Дня подяки.

На опублікованих кадрах, 30-річна Таллула ніжно тримала Брюса за вухо, а 33-річна Скаут поклала руку на груди батька. На другому слайді Скаут і Брюс міцно обіймалися. Дівчата подарували Брюсу табличку з написом "Найкращий тато на світі".

Брюс виховує трьох старших доньок разом з колишньою дружиною Демі Мур.

Раніше ми писали про те, що тяжкохворого Брюса Вілліса помітили в авто. А також донька Брюса Вілліса знялась топлес в образі морської богині.