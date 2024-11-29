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Брюс Вілліс відсвяткував День подяки з доньками

29 листопада 2024 11:05
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Доньки Брюса Вілліса провели із ним День подяки — фото
Актор Брюс Вілліс разом з доньками Скаут і Таллулою. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Важкохворий Брюс Вілліс показався разом з доньками Таллулою і Скаут. Актор відсвяткував в родинному колі  День подяки.

Про це пише Page Six.

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Доньки Брюса Вілліса Скаут і Таллула Вілліс зачарували шанувальників зворушливими кадрами, зробленими під час святкування Дня подяки.

На опублікованих кадрах, 30-річна Таллула ніжно тримала Брюса за вухо, а 33-річна Скаут поклала руку на груди батька. На другому слайді Скаут і Брюс міцно обіймалися. Дівчата подарували Брюсу табличку з написом "Найкращий тато на світі".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah willis (@buuski)

Брюс виховує трьох старших доньок разом з колишньою дружиною Демі Мур.

Раніше ми писали про те, що тяжкохворого Брюса Вілліса помітили в авто. А також донька Брюса Вілліса знялась топлес в образі морської богині.

свята соцмережі Брюс Вілліс закордонні зірки День доньки

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11:34 У Білорусі знайшли табір, де катували українських полонених

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