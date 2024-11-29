Доньки Брюса Вілліса провели із ним День подяки — фото

Брюс Вілліс відсвяткував День подяки з доньками
Важкохворий Брюс Вілліс показався разом з доньками Таллулою і Скаут. Актор відсвяткував в родинному колі День подяки.
Про це пише Page Six.
Брюс Вілліс провів час із доньками
Доньки Брюса Вілліса Скаут і Таллула Вілліс зачарували шанувальників зворушливими кадрами, зробленими під час святкування Дня подяки.
На опублікованих кадрах, 30-річна Таллула ніжно тримала Брюса за вухо, а 33-річна Скаут поклала руку на груди батька. На другому слайді Скаут і Брюс міцно обіймалися. Дівчата подарували Брюсу табличку з написом "Найкращий тато на світі".
Брюс виховує трьох старших доньок разом з колишньою дружиною Демі Мур.
Раніше ми писали про те, що тяжкохворого Брюса Вілліса помітили в авто. А також донька Брюса Вілліса знялась топлес в образі морської богині.
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