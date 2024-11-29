Дочери Брюса Уиллиса провели с ним День благодарения.

Актер Брюс Уиллис вместе с дочерьми Скаут и Таллулой. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Тяжелобольной Брюс Уиллис показался вместе с дочками Таллулой и Скаут. Актер отпраздновал в кругу семьи День благодарения.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Брюс Уиллис провел время с дочерьми

Дочери Брюса Уиллиса Скаут и Таллула Уиллис очаровали поклонников трогательными кадрами, сделанными во время празднования Дня благодарения.

На опубликованных фото, 30-летняя Таллула нежно держала Брюса за ухо, а 33-летняя Скаут положила руку на грудь отца. На втором слайде Скаут и Брюс крепко обнимались. Девушки подарили Брюсу табличку с надписью "Лучший папа на свете".

Брюс воспитывает троих старших дочерей вместе с бывшей женой Деми Мур.

Ранее мы писали о том, что тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили в авто. А также дочь Брюса Уиллиса снялась топлесс в образе морской богини.