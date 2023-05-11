Alyona Alyona розповіла про булінг – реперка вказала на найголовнішу проблему

Реперка Alyona Alyona під час інтерв'ю Маші Єфросиніній. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська реп– та хіп–хоп–виконавиця, блогерка Alyona Alyona порушила дуже важливу для людей тему. Популярна артистка розповіла про булінг, який є серйозною проблемою сьогодення у суспільстві, та нагадала про свою пісню, яка була цьому присвячена.

Відповідну публікацію Alyona Alyona розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

"Сьогодні проблема булінгу гостро стоїть у всьому світі. Булінг великою чи малою мірою торкається нас усіх. Діти страждають від знущань у школах, тим часом дорослі дискримінують один одного за будь-якою ознакою. Наш світ, на жаль, пронизаний ненавистю і ми частково вже звикли жити в таких умовах. Чомусь люди не можуть відчепитися один від одного і жити у злагоді, турбуватися про свій саморозвиток, вдосконалювати себе та світ навколо", – написала Alyona Alyona.

Українська реперка зазначила, що дуже важливо помітити людину, яка постраждала від постійних цькувань, та допомогти їй. Також Alyona Alyona розповіла про пісню, яку вона випустила чотири роки тому, та зазначила, що в ній йде мова про булінг.

"Напевно, хоч раз у житті булили кожного з нас, як–от Сашу Заріцьку з @kazka.band булили за її вагу, @polyakovamusic за її зріст та худорлявість, @melovin_official за творчу натуру та можна почути ще купу історій від різних відомих вам людей. Я теж була жертвою булінгу і відкрито говорю про це у всіх інтерв’ю", – також розповіла реперка.

Реп–артистка Alyona Alyona під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Також Alyona Alyona зазначила, як вона пишається тим, ким вона стала сьогодні. Виявляється, що за її пісню про булінг вона отримала відзнаку.

Нагадаємо, ми писали про те, що реперка Alyona Alyona закликала не сваритися з українцями, що говорять російською мовою.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Alyona Alyona показала себе без білизни.

Також ми повідомляли про те, що реп–виконавиця Alyona Alyona звернулася до публіки.