Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Булили за...": Alyona Alyona розповіла, як цькували Олю Полякову arrow

"Булили за...": Alyona Alyona розповіла, як цькували Олю Полякову

11 травня 2023 17:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Alyona Alyona розповіла про булінг – реперка вказала на найголовнішу проблему
Реперка Alyona Alyona під час інтерв'ю Маші Єфросиніній. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська реп– та хіп–хоп–виконавиця, блогерка Alyona Alyona порушила дуже важливу для людей тему. Популярна артистка розповіла про булінг, який є серйозною проблемою сьогодення у суспільстві, та нагадала про свою пісню, яка була цьому присвячена.

Відповідну публікацію Alyona Alyona розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

"Сьогодні проблема булінгу гостро стоїть у всьому світі. Булінг великою чи малою мірою торкається нас усіх. Діти страждають від знущань у школах, тим часом дорослі дискримінують один одного за будь-якою ознакою. Наш світ, на жаль, пронизаний ненавистю і ми частково вже звикли жити в таких умовах. Чомусь люди не можуть відчепитися один від одного і жити у злагоді, турбуватися про свій саморозвиток, вдосконалювати себе та світ навколо", – написала Alyona Alyona.

Українська реперка зазначила, що дуже важливо помітити людину, яка постраждала від постійних цькувань, та допомогти їй. Також Alyona Alyona розповіла про пісню, яку вона випустила чотири роки тому, та зазначила, що в ній йде мова про булінг.

"Напевно, хоч раз у житті булили кожного з нас, як–от Сашу Заріцьку з @kazka.band булили за її вагу, @polyakovamusic за її зріст та худорлявість, @melovin_official за творчу натуру та можна почути ще купу історій від різних відомих вам людей. Я теж була жертвою булінгу і відкрито говорю про це у всіх інтерв’ю", – також розповіла реперка.

Alyona Alyona
Реп–артистка Alyona Alyona під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Також Alyona Alyona зазначила, як вона пишається тим, ким вона стала сьогодні. Виявляється, що за її пісню про булінг вона отримала відзнаку.

Нагадаємо, ми писали про те, що реперка Alyona Alyona закликала не сваритися з українцями, що говорять російською мовою.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Alyona Alyona показала себе без білизни.

Також ми повідомляли про те, що реп–виконавиця Alyona Alyona звернулася до публіки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB