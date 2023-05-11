Alyona Alyona рассказала о буллинге – рэперша указала на самую главную проблему

Рэперша Alyona Alyona во время интервью Маше Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская рэп– и хип–хоп–исполнительница, блогерша Alyona Alyona подняла очень важную для людей тему. Популярная артистка рассказала о буллинге, который является серьезной проблемой сегодняшнего дня в обществе, и напомнила о своей песне, которая была этому посвящена.

Соответствующую публикацию Alyona Alyona разместила на своей странице в Instagram.

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"Сегодня проблема буллинга остро стоит во всем мире. Буллинг в большой или малой степени затрагивает нас всех. Дети страдают от издевательств в школах, между тем взрослые дискриминируют друг друга по любому признаку. Наш мир, к сожалению, пронизан ненавистью и мы частично уже привыкли жить в таких условиях. Почему люди не могут отцепиться друг от друга и жить в согласии, беспокоиться о своем саморазвитии, совершенствовать себя и мир вокруг", – написала Alyona Alyona.

Украинская рэперша отметила, что очень важно заметить человека, пострадавшего от постоянных травлей, и помочь ему. Alyona Alyona рассказала о песне, которую она выпустила четыре года назад, и отметила, что в ней идет речь о буллинге.

"Наверное, хоть раз в жизни буллили каждого из нас, как, например, Сашу Зарицкую из @kazka.band буллили за ее вес, @polyakovamusic за ее рост и худобу, @melovin_official за творческую натуру и можно услышать еще кучу историй от разных известных вам людей. Я тоже была жертвой буллинга и открыто говорю об этом во всех интервью", – также рассказала рэперша.

Рэп–артистка Alyona Alyona во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Alyona Alyona отметила, как она гордится тем, кем она стала сегодня. Оказывается, что за ее песню о буллинге она получила награду.

Напомним, мы писали о том, что рэперша Alyona Alyona призвала не ссориться с украинцами, говорящими на русском языке.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Alyona Alyona показала себя без белья.

Также мы сообщали о том, что рэп–исполнительница Alyona Alyona обратилась к публике.