"Було дискомфортно на гражданці": Дмитро Дікусар уперше за рік побував удома

Хореограф та військовий ЗСУ Дмитро Дікусар. Фото: google

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар зв'язався зі своїми шанувальниками. Дікусар опублікував свою фотографію та розповів про те, де він перебував останнім часом.

Про це Дікусар написав у Instagram.

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Дікусар побував удома

Відомий хореограф повідомив, що він отримав можливість побачитись із близькими. Він служить у ЗСУ і протягом року не бачив своїх рідних, і це було для нього особливо важливим і зворушливим моментом. Він висловив подяку Богові за цю можливість і зізнався, що почував себе незатишно, перебуваючи у мирній обстановці. Тому він повернувся до військової служби.

"Цінуйте кожен момент життя, улюблені українці, але пам'ятайте про неоціненну жертву тих, хто ставить вашу безпеку вище за свою власну. І моє глибоке визнання за вашу невтомну підтримку нашої армії! Без вашого внеску, нам не вдалося б дочекатися обіцяних нам зброї! І для тих, хто пересичує свій гаманець коштом цього кровопролиття, я бажаю їм втратити все... Україна була і залишиться вільною!" — заявив хореограф.

На нещодавно опублікованому знімку Дікусар був одягнений у повсякденний одяг. Знаменитий хореограф зобразив себе у футболці та навушниках, роблячи селфі. Місцеперебування зірки в момент знімку не було відоме. Щодо свого здоров'я Дікусар не висловлювався.

Пост Дмитра Дікусара. Фото: Дмитро Дікусар

Нагадаємо, що український танцівник Дмитро Дікусар, який раніше вступив до лав ЗСУ, повідомив, що разом з іншими солдатами потрапив під авіаудар балістичними ракетами.