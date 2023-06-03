"Було дискомфортно на гражданці": Дмитро Дікусар уперше за рік побував удома
Відомий український хореограф Дмитро Дікусар зв'язався зі своїми шанувальниками. Дікусар опублікував свою фотографію та розповів про те, де він перебував останнім часом.
Про це Дікусар написав у Instagram.
Дікусар побував удома
Відомий хореограф повідомив, що він отримав можливість побачитись із близькими. Він служить у ЗСУ і протягом року не бачив своїх рідних, і це було для нього особливо важливим і зворушливим моментом. Він висловив подяку Богові за цю можливість і зізнався, що почував себе незатишно, перебуваючи у мирній обстановці. Тому він повернувся до військової служби.
"Цінуйте кожен момент життя, улюблені українці, але пам'ятайте про неоціненну жертву тих, хто ставить вашу безпеку вище за свою власну. І моє глибоке визнання за вашу невтомну підтримку нашої армії! Без вашого внеску, нам не вдалося б дочекатися обіцяних нам зброї! І для тих, хто пересичує свій гаманець коштом цього кровопролиття, я бажаю їм втратити все... Україна була і залишиться вільною!" — заявив хореограф.
На нещодавно опублікованому знімку Дікусар був одягнений у повсякденний одяг. Знаменитий хореограф зобразив себе у футболці та навушниках, роблячи селфі. Місцеперебування зірки в момент знімку не було відоме. Щодо свого здоров'я Дікусар не висловлювався.
Нагадаємо, що український танцівник Дмитро Дікусар, який раніше вступив до лав ЗСУ, повідомив, що разом з іншими солдатами потрапив під авіаудар балістичними ракетами.