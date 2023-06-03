"Было дискомфортно на гражданке": Дмитрий Дикусар впервые за год побывал дома

Хореограф и военный ВСУ Дмитрий Дикусар. Фото: google

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар связался со своими поклонниками. Дикусар опубликовал свою фотографию и рассказал о том, где он находился в последнее время.

Об этом Дикусар написал в Instagram.

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Известный хореограф сообщил, что он получил возможность увидеться с близкими. Он служит в ВСУ и в течение года он не видел своих родных, и это было для него особенно важным и трогательным моментом. Он выразил благодарность Богу за эту возможность и признался, что чувствовал себя неуютно, находясь в мирной обстановке. Поэтому он вернулся к военной службе.

"Цените каждый момент жизни, любимые украинцы, но помните о неоценимой жертве тех, кто ставит вашу безопасность выше своей собственной. И мое глубокое признание за вашу неутомимую поддержку нашей армии! Без вашего вклада, нам не удалось бы дождаться обещанных нам оружий! И для тех, кто пресыщает свой кошелек за счет этого кровопролития, я желаю им утратить все... Украина была и останется вольной! Обнял всех вас!" — заявил хореограф.

На недавно опубликованном снимке Дикусар был одет в повседневную одежду. Знаменитый хореограф запечатлел себя в футболке и наушниках, делая селфи. Местонахождение звезды в момент снимка не было известно. Относительно своего здоровья Дикусар не высказывался.

Пост Дмитрия Дикусара. Фото: Дмитрий Дикусар

Напомним, что украинский танцовщик Дмитрий Дикусар, который ранее вступил в ряды ВСУ, сообщил, что вместе с другими солдатами попал под авиаудар баллистическими ракетами.